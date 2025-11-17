Slovenija
Ljubljana dobiva praznično podobo
PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Na Prešernovem trgu so postavili smreko. Visoka je 18 metrov, težka pa štiri tone. Iz Medvod so jo, kljub slabemu vremenu, pripeljali s posebnim prevozom, v prihodnjih dneh pa bodo po Ljubljani postavili še devet smrek in jih okrasili s lučkami. Na najvišji smreki bo kar osem kilometrov lučk, prižgali pa jih bodo čez slaba dva tedna.
