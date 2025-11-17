Svetli način
Slovenija

Ljubljana dobiva praznično podobo

Ljubljana, 17. 11. 2025 20.01 | Posodobljeno pred 1 uro

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
Tanja Volmut
Komentarji
10

Na Prešernovem trgu so postavili smreko. Visoka je 18 metrov, težka pa štiri tone. Iz Medvod so jo, kljub slabemu vremenu, pripeljali s posebnim prevozom, v prihodnjih dneh pa bodo po Ljubljani postavili še devet smrek in jih okrasili s lučkami. Na najvišji smreki bo kar osem kilometrov lučk, prižgali pa jih bodo čez slaba dva tedna.

smreka veseli december ljubljana
KOMENTARJI (10)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Cupko
17. 11. 2025 21.10
A lepše smreke nismo našli. Ta je namreč samo za skurit in nič drugega
ODGOVORI
0 0
txoxnxy
17. 11. 2025 21.08
+1
Grše smreke še januarja ko so bili vsi prazniki mimo nisem videl. No pa s ljubljana si druzga kot lubadarja itak ne zasluži . Je pa zelo primerna glede na občinsko in državno politiko ki jo vrag jemlje od korenin do vrha kot to smreko .
ODGOVORI
1 0
Spijuniro Golubiro
17. 11. 2025 20.40
Mehanizacija pa za cug dvignit.
ODGOVORI
0 0
St. Gallen
17. 11. 2025 20.39
za Veliko noc je potrebno pohiteti
ODGOVORI
0 0
Lujzek Biber
17. 11. 2025 20.42
A v Švici
ODGOVORI
0 0
Hranilec
17. 11. 2025 20.23
+1
Jankovic Koruptivni si ze mane roke.
ODGOVORI
2 1
Anion6anion
17. 11. 2025 20.13
+1
Zoki kje so trubači?
ODGOVORI
2 1
Veščec
17. 11. 2025 20.27
-1
še trobente glancajo,d se bojo svetile,k da so zlate,pa to
ODGOVORI
0 1
galambszar
17. 11. 2025 20.12
+1
Zamerim jim,ker smreke niso postavili že septembra.
ODGOVORI
2 1
Vera in Bog
17. 11. 2025 20.12
-2
Bo spet Janša prišel in vse uničil hahahah
ODGOVORI
0 2
