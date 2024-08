Ljubljana dobiva štiri nove stacionarne radarje

Le še nekaj dni nas loči od začetka šolskega leta, policisti in redarji pa so že poostrili nadzor nad hitrostjo v okolici šol. Kot je pojasnil vodja oddelka za redarstvo na Mestnem redarstvu Mestne občine Ljubljana Bojan Petek, bodo meritve izvajali s šestimi stacionarnimi radarji in dvema mobilnima merilnima napravama, ki sta nameščeni na službenih vozilih mestnega redarstva.

Stacionarni radarji bodo prežali na prehitre voznike na Cesti v Mestni log, Aljaževi ulici, Tržaški cesti, Dunajski cesti, Samovi ulici in Roški cesti.

Hkrati poteka postavitev še štirih novih ohišij, in sicer na Ulici bratov Babnik, Hradeckega cesti, Tovarniški ulici in na Dunajski cesti. Z meritvami bodo začeli postopoma, Petek pričakuje, da se bo to zgodilo v času evropskega tedna mobilnosti, torej med 16. in 22. septembrom.