Ljubljana draži vodo, odvoz odpadkov in javni prevoz

Kot so sporočili Iz Mestne občine Ljubljana, bodo Snago pripojili družbi JP Vodovod – Kanalizacija in s tem ustanovili Javno podjetje VODOVOD KANALIZACIJA SNAGA (krajše VOKA SNAGA). Z združitvijo bodo dvignili tudi številne cene storitev.

Voda se draži za najmanj 5 odstotkov

S 1. marcem se bo dvignila cena komunalne vode, in sicer se bo povprečna položnica za oskrbo s pitno vodo in ravnanjem z odpadno vodo za uporabnike v enodružinskih hišah v povprečju spremenila za 0,71 EUR, z sedanjih 23,88 na 24,59 EUR, za uporabnike v večstanovanjskih enotah pa v povprečjuza 0,73 EUR, z sedanjih 15,87 na 16,60 EUR.

Komunalni odpadki dražji za 22 odstotkov

Prav tako se bodo s 1. marcem podražali komunalni odpadki v občinah, kjer Snaga izvaja gospodarske javne službe zbiranja in obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov. Cene se bodo v povprečju spremenile za 22 odstotkov. Povprečna položnica za ravnanje z odpadki, ki je med najnižjimi v Sloveniji, se bo v povprečju spremenila za 1,65 EUR, s sedanjih 8,20 na 9,85 EUR na gospodinjstvo, so še sporočili z MOL.

V MOL so poudarili, da so nadgradili sistem ravnanja z odpadki in poskrbeli, da so storitve do uporabnikov prijazne in učinkovite. Uvedli so sistem ločenega zbiranja od vrat do vrat za štiri vrste odpadkov, ki je pripomogel k izvrstnim rezultatom: najvišjemu deležu ločeno zbranih odpadkov med evropskimi prestolnicami.