Ljubljana evropsko središče za umetno inteligenco

Ljubljana je zadnje čase pravo evropsko središče za umetno inteligenco. Potem ko se je na Fakulteti za računalništvo in informatiko komaj končala poletna šola, na kateri so strokovnjaki z vsega sveta govorili o najnovejših odkritjih, se je že začela druga – za logiko, jezik in računalništvo. Strokovnjaki pojasnjujejo, kako računalniki razumejo jezik. Ta ni več le ključ razumevanja med ljudmi, pomaga nam razumeti tudi računalnike in morda preprečiti, da bi nas umetna inteligenca nekoč ogrožala.