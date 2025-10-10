Ljubljana gosti pomembno srečanje Nata, z nagovorom se bo oglasil tudi Zelenski

Ljubljana po 20 letih znova gosti zasedanje parlamentarne skupščine Nata, na katerem bo skoraj 300 parlamentarcev razpravljalo o aktualnih varnostnih izzivih zavezništva. Zasedanje, zaradi katerega bo vse do ponedeljka zaprt tudi del Dunajske ceste, se je začelo ob 16. uri na Gospodarskem razstavišču z novinarsko konferenco, na kateri sta vodja delegacije državnega zbora Janez Žakelj (NSi) in predsednik omenjene skupščine Marcos Perestrello predstavila program 71. srečanja parlamentarne skupščine Nata. Perestrello je povedal, da bo skupščino nagovoril tudi ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski.

Tovrstno skupščino je Slovenija že gostila, leta 2005, leto dni po priključitvi Natu."20 let kasneje se zavezništvo sooča z novimi in bolj zapletenimi varnostnimi izzivi, ki zahtevajo okrepljen dialog in sodelovanje ter usklajeno delovanje držav članic. Program odraža kompleksnost sodobnega sveta," je na novinarski konferenci povedal Žakelj, ki je med drugim omenil energetsko varnost, obrambne prioritete držav članic, ruski izziv, hibridne grožnje, razvoj obrambne industrije, pomembno mesto bosta imela tudi Ukrajina in Zahodni Balkan. "Priložnost za odprt pogovor in iskanje skupnih odgovorov na izzive," je dodal. Perestrello je spomnil na dogovor o povišanju obrambnih izdatkov, "ne zato, ker želimo vojno, ampak bi radi ubranili mir." Spomnil je tudi, da je Slovenija tovrstno srečanje enkrat doslej že gostila. Izpostavil je, da parlamentarna skupščina predstavlja pomemben most med zvezo Nato, državami članicami in njenimi državljani. Povedal je, da bo na skupščini prisotna tudi močna ukrajinska parlamentarna delagacija, s katero se bodo pogovorili v soboto. Prav tako se veseli ponedeljkovega nagovora Zelenskega.

Zapora Dunajske ceste pri Gospodarskem razstavišču FOTO: Damjan Žibert icon-expand

Zasedanje skupščine, ki združuje predstavnike parlamentov 32 držav članic Nata in se sestaja dvakrat letno, gosti Državni zbor (DZ), ki v prihodnjih dneh napoveduje razprave o ključnih izzivih zavezništva. V slovenski delegaciji sta poleg Žaklja še Žan Mahnič (SDS) in Aleš Rezar (Svoboda).

Zaradi zasedanja zveze Nato na Gospodarskem razstavišču je za ves promet zaprta Dunajska cesta med Vilharjevo in Linhartovo cesto v smeri proti Bežigradu. Zaprta bo do ponedeljka zvečer. Policija je že zjutraj postavila ograje, občane pa pozivajo, naj se izogibajo tudi Tivolski in Slovenski cesti ter Trgu OF ter si izberejo drugo pot do cilja.

V soboto in nedeljo bo zasedalo pet stalnih odborov parlamentarne skupščine. Ključna sta politični odbor, ki ga bo nagovorila tudi zunanja ministrica Tanja Fajon, in obrambni odbor, na katerem bo nastopil minister za obrambo Borut Sajovic. Osrednji del srečanja bo ponedeljkovo plenarno zasedanje, na katerem bo med drugim nastopil premier Robert Golob. Osrednji govornik bo generalni sekretar Mark Rutte, ki se bo kasneje na prvem uradnem obisku v Sloveniji, odkar je oktobra lani zasedel položaj, ločeno sestal z Golobom, predsednico republike in vrhovno poveljnico Slovenske vojske Natašo Pirc Musar ter predsednico DZ Urško Klakočar Zupančič.