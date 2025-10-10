Svetli način
Slovenija

Ljubljana gosti pomembno srečanje Nata, z nagovorom se bo oglasil tudi Zelenski

Ljubljana, 10. 10. 2025 15.39 | Posodobljeno pred 9 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
T.H.
Komentarji
69

Ljubljana po 20 letih znova gosti zasedanje parlamentarne skupščine Nata, na katerem bo skoraj 300 parlamentarcev razpravljalo o aktualnih varnostnih izzivih zavezništva. Zasedanje, zaradi katerega bo vse do ponedeljka zaprt tudi del Dunajske ceste, se je začelo ob 16. uri na Gospodarskem razstavišču z novinarsko konferenco, na kateri sta vodja delegacije državnega zbora Janez Žakelj (NSi) in predsednik omenjene skupščine Marcos Perestrello predstavila program 71. srečanja parlamentarne skupščine Nata. Perestrello je povedal, da bo skupščino nagovoril tudi ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski.

Tovrstno skupščino je Slovenija že gostila, leta 2005, leto dni po priključitvi Natu."20 let kasneje se zavezništvo sooča z novimi in bolj zapletenimi varnostnimi izzivi, ki zahtevajo okrepljen dialog in sodelovanje ter usklajeno delovanje držav članic. Program odraža kompleksnost sodobnega sveta," je na novinarski konferenci povedal Žakelj, ki je med drugim omenil energetsko varnost, obrambne prioritete držav članic, ruski izziv, hibridne grožnje, razvoj obrambne industrije, pomembno mesto bosta imela tudi Ukrajina in Zahodni Balkan. "Priložnost za odprt pogovor in iskanje skupnih odgovorov na izzive," je dodal.

Perestrello je spomnil na dogovor o povišanju obrambnih izdatkov, "ne zato, ker želimo vojno, ampak bi radi ubranili mir." Spomnil je tudi, da je Slovenija tovrstno srečanje enkrat doslej že gostila. Izpostavil je, da parlamentarna skupščina predstavlja pomemben most med zvezo Nato, državami članicami in njenimi državljani. Povedal je, da bo na skupščini prisotna tudi močna ukrajinska parlamentarna delagacija, s katero se bodo pogovorili v soboto. Prav tako se veseli ponedeljkovega nagovora Zelenskega.

Zapora Dunajske ceste pri Gospodarskem razstavišču
Zapora Dunajske ceste pri Gospodarskem razstavišču FOTO: Damjan Žibert

Zasedanje skupščine, ki združuje predstavnike parlamentov 32 držav članic Nata in se sestaja dvakrat letno, gosti Državni zbor (DZ), ki v prihodnjih dneh napoveduje razprave o ključnih izzivih zavezništva.

V slovenski delegaciji sta poleg Žaklja še Žan Mahnič (SDS) in Aleš Rezar (Svoboda).

Zaradi zasedanja zveze Nato na Gospodarskem razstavišču je za ves promet zaprta Dunajska cesta med Vilharjevo in Linhartovo cesto v smeri proti Bežigradu. Zaprta bo do ponedeljka zvečer. Policija je že zjutraj postavila ograje, občane pa pozivajo, naj se izogibajo tudi Tivolski in Slovenski cesti ter Trgu OF ter si izberejo drugo pot do cilja. 

V soboto in nedeljo bo zasedalo pet stalnih odborov parlamentarne skupščine. Ključna sta politični odbor, ki ga bo nagovorila tudi zunanja ministrica Tanja Fajon, in obrambni odbor, na katerem bo nastopil minister za obrambo Borut Sajovic.

Osrednji del srečanja bo ponedeljkovo plenarno zasedanje, na katerem bo med drugim nastopil premier Robert Golob. Osrednji govornik bo generalni sekretar Mark Rutte, ki se bo kasneje na prvem uradnem obisku v Sloveniji, odkar je oktobra lani zasedel položaj, ločeno sestal z Golobom, predsednico republike in vrhovno poveljnico Slovenske vojske Natašo Pirc Musar ter predsednico DZ Urško Klakočar Zupančič.

Preberi še Dogovor Nata dosežen: za oboroževanje pet odstotkov BDP

Zasedanje parlamentarne skupščine Nata in Ruttejev obisk v Sloveniji bosta potekala nekaj mesecev po prelomnem vrhu zavezništva v Haagu, na katerem so se voditelji držav članic zavezali, da bodo proračunske izdatke za obrambo do leta 2035 zvišali na pet odstotkov bruto domačega proizvoda (BDP).

Nato skupščina Ljubljana Dunajska zapora Mark Rutte
  • Regal
KOMENTARJI (69)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
4krogci
10. 10. 2025 17.01
+1
Od kdaj je UA v NATU, da se bo lahko zelenko oglasil in nagovoru prisotne in jim povedu da so rusi grdi??
ODGOVORI
1 0
10. 10. 2025 17.00
+1
Potem je prvi komunist zaraven jj
ODGOVORI
1 0
Pogreb
10. 10. 2025 17.00
+1
Sam bi si želel ,da nas nagovorita tudi Tina in gospod Maljevc.
ODGOVORI
1 0
Senzor
10. 10. 2025 16.59
+2
Rusi so naši slovanski bratje. Švabi in ostali kolonizatorji delajo štalo po EU, NATO je draga vojaška zveza, ki ne varuje nikogar. Kdor z orožjem rožlja in hujska, ustvarja vojne pogoje.
ODGOVORI
3 1
daedryk
10. 10. 2025 16.58
najvec rusofilov je v ukrajini, drugje se le zezajo. je pa hecno, ko padajo 50 kilske mine in rakete podobne velicine za cca enega rusa. to je nekaj deset tisocakov za eno smrtno zrtev na ruski strani, toliko tak soldat niti ni pricakoval zasluzit do konca vojne.
ODGOVORI
0 0
natas999
10. 10. 2025 16.58
+1
a nebi šli mahat s palestinskimi zastavami in zjt FRI palestajna
ODGOVORI
1 0
2mt8
10. 10. 2025 16.57
-4
Nato ima srečanje v komunistični rusofilski državi. To se še ni zgodilo.
ODGOVORI
0 4
Veščec
10. 10. 2025 16.53
+2
Kolk nas bo pa ta banket spet koštou
ODGOVORI
3 1
Kimberley Echo
10. 10. 2025 16.53
+1
Slovenska vlada je podprla evropsko komisijo, ki želi ukrasti ruske rezerve v Belgiji. To se ne bo dobro končalo, ko bo 1x konec vojne na vzhodu. Tudi Slovenija ima kaj za izgubiti v Rusiji. Slovenska politika je popolnoma pod vplivom in diktaturo Bruslja.
ODGOVORI
3 2
2mt8
10. 10. 2025 16.51
-4
Kdor je za Nato, je za komunosrborusofile avtomatično svečkar. Tako da boste vedeli.
ODGOVORI
0 4
Magic-G-spot
10. 10. 2025 16.50
+1
Danes nebo protestov ker so nasi na oblasti :) Edino Jenul je zunaj da zasluzi nekaj cekinckov za cevape to je pa to.
ODGOVORI
2 1
osservatore
10. 10. 2025 16.50
+0
Kje pa je general čelavi komunist Ivan?
ODGOVORI
2 2
2mt8
10. 10. 2025 16.53
+0
Na borčevskih proslavah tipa Dražgoše ga ni nikoli. Tam so pravi hardcore kominterna komunisti.
ODGOVORI
1 1
proofreader
10. 10. 2025 16.48
+1
Če bodo pridni, jim bi Urška kakšno zapela, Bor zaigral, Gaber posnela, Golob pa objavil.
ODGOVORI
4 3
Killing of Hind Rajab
10. 10. 2025 16.47
+8
sami vojni hujskači željni krvi na kupu...Izstop iz nata takoj...miljarde gredo za nič ...nihče nas NE ogroža ali nas ima namen napasti
ODGOVORI
9 1
proofreader
10. 10. 2025 16.47
+5
Na gospodarskem razstavišču so običajno kriminalci, naprimer iz Kavaškega klana.
ODGOVORI
6 1
2mt8
10. 10. 2025 16.46
-2
Janković in Golob sta poklicala Putina v Moskvo in ga rotila naj jima ne zameri.
ODGOVORI
2 4
Banion
10. 10. 2025 16.46
+6
napišite po resnici, gostimo vojne hujskače.
ODGOVORI
10 4
gozdar1
10. 10. 2025 16.47
-5
Zgrešil si srečanje tisto je bilo pred časom na eni drugi celini.
ODGOVORI
2 7
Rudar
10. 10. 2025 16.43
-6
Hvala bogu, da smo se odcepli in smo v EU in NATU.
ODGOVORI
2 8
modelx
10. 10. 2025 16.43
gr zažgat, ko so noter, pa bo v evropi mir
ODGOVORI
0 0
Crazy_Horse
10. 10. 2025 16.37
+6
zbrala se je zločinska organizacija s tem se ni za hvalit
ODGOVORI
11 5
2mt8
10. 10. 2025 16.45
-3
A Rusi so pa prišli Ukrajince božat? Opranec!
ODGOVORI
3 6
nonac
10. 10. 2025 16.54
A si se vprašal, kdo je prvi začel koga božati? Zdaj iskreno obžalujejo, vendar jih Nato še kar pritiska v “junaško” smrt. Daje orožje in hujska.
ODGOVORI
0 0
2mt8
10. 10. 2025 16.55
Rusi so izgubili več kot pridobili. Tudi črnomorsko floto imajo zdesetkano.
ODGOVORI
0 0
