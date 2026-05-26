Slovenija

Ljubljana in Koper mirujeta, v Mariboru cene javnih storitev rastejo

Ljubljana, 26. 05. 2026 19.51 pred 59 minutami 2 min branja 1

Avtor:
Nika Kunaver Tina Švajger
Podražitve

V Mariboru se obetajo obsežne podražitve javnih storitev, med drugim vrtcev, komunale, mestnega prevoza in pogrebnih storitev. Najbolj bodo izstopale višje cene pogrebov, ki bi se lahko zvišale za več kot 200 evrov, ter približno sedemodstotno zvišanje cen vrtcev. Mestna uprava podražitve utemeljuje z višjimi stroški, opozicija pa jim nasprotuje, saj meni, da bi bilo treba najprej poiskati notranje rezerve. Ali se v drugih slovenskih občinah prav tako obetajo nove podražitve javnih storitev?

V Ljubljani in Kopru za zdaj ni napovedanih večjih podražitev.

V največji obalni občini pred volitvami ne načrtujejo dviga cen javnih storitev. Zadnje podražitve so uvedli spomladi lani.

Tudi v Ljubljani vsaj do novega leta ne bo sprememb cen, je pojasnil župan Zoran Janković. Zadnji dvigi so bili uvedeni februarja oziroma marca letos, ko so se podražili pitna voda, odvajanje odpadnih voda ter za približno 15 odstotkov tudi odvoz smeti. Že pred tem se je podražil javni promet, kjer se je enkratna vozovnica podražila na 1,50 evra.

V Ljubljani se vsaj do konca leta ne bodo dražili niti vrtci. Janković je ob tem komentiral tudi zapis v koalicijski pogodbi, ki predvideva postopno uvedbo brezplačnih vrtcev. Dejal je:

"Če že prevzemajo, bi bilo najraje, da prevzamejo vse vrtce, strošek, tudi občinske stroške. Mi bomo svoje interese, svoje meščanke in meščane zagovarjali. Tu ne bo problema, če ni kaj drugega zadaj."

Medtem se po drugih delih države stroški vrtcev močno povečujejo. Tako aktualna kot tudi opozicijska Levica se strinjata, da bi morali biti vrtci brezplačni.

Cene vrtcev za najmlajše, v jaslih, se po občinah močno razlikujejo. V Žalcu polna cena dosega približno 830 evrov na mesec, v Kopru dobrih 790 evrov, v Ljubljani 732 evrov, medtem ko so na Ravnah na Koroškem nižje, okoli 667 evrov. Občine sicer del stroškov subvencionirajo, zato so dejanske položnice za starše nižje, praviloma za 10 do 15 odstotkov, a vrtci ostajajo dragi.

Predlog za brezplačne vrtce za vse otroke sta v petek vložili Levica in Vesna. Po predlogu bi občine še naprej krile svoj delež, preostanek pa bi financiral državni proračun, kar bi letno pomenilo približno 170 milijonov evrov.

Za zdaj ni znano, kako naj bi morebitno uvedbo brezplačnih vrtcev uredile stranke SDS, Demokrati, NSi, SLS in Fokus, ki so se temu cilju zavezale v koalicijski pogodbi.

Pujček
26. 05. 2026 20.23
Če si vrtci predragi, jih peljite na župnišče. Sprejmejo jih odprtih rok.
