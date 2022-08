Ljubljana in Sarajevo odslej pobratena

Kot so sporočili z ljubljanske občine, sta oba podpisnika poudarila, da gre za nadgradnjo dolgoletnega uspešnega sodelovanja mest na številnih področjih. Županja Mesta Sarajevo Benjamina Karić je ob tej priložnosti povedala, da bo sodelovanje med mestoma še bolj kakovostno in da ga bodo razširili. "Med drugim na področje zelenih politik in pametnih mest. Od Ljubljane se lahko veliko naučimo. To ni samo formalni sporazum o pobratenju, temveč nadgradnja prijateljstva," je dodala.