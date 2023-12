Prva adventna nedelja je tu in za marsikoga ravno prižig prve svečke na venčku pomeni tudi vstop v veseli december. Ta pa ni le obdobje prazničnih lučk in božičnih smrekic, ampak tudi čas, ko z božičnih stojnic zadiši po kuhanem vinu, čaju in sladkih dobrotah. V prestolnici smo preverili, kakšna je ponudba na letošnjem božičnem sejmu, kakšne so cene in ali se je kuhano vino v primerjavi z lani podražilo.