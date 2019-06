Ljubljana med kolesarjem najbolj prijaznimi mesti na svetu

Med vsemi mesti, uvrščenimi na lestvico, je Ljubljana najmanjša. Ocenjevalci The Copenhagenize Indexa so uvodoma zapisali, da je gre za zeleno mesto, ki je prijazno do kolesarjev. Kot največji dosežek mesta so izpostavili rekordne podatke o izposoji koles iz samopostrežnega sistema BicikeLJ ter urejanje enosmernih ulic, po katerih je kolesarjenje dovoljeno v obe smeri. Prav tako so pohvalili uvajanje križišč in semaforjev za kolesarje ter širitev območij, ki so namenjene le pešcem in kolesarjem.

Kot opažajo na Mestni občini Ljubljana (MOL), je "kolesarjenje vse bolj priljubljen način premikanja po Ljubljani."