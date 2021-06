Ljubljana med mesti z največjo onesnaženostjo zraka v Evropi

Evropska agencija za okolje (EEA) podatke o kakovosti zraka v večjih evropskih mestih sedaj prikazuje na posebnem prikazovalniku. Od slovenskih mest so podatki na voljo za Ljubljano in Maribor; Ljubljana z visoko onesnaženostjo zraka z drobnimi delci zaseda 260. mesto, Maribor pa z nekoliko bolj čistim zrakom 212. Prikazovalnik vključuje 323 mest.

"Onesnaženost zraka je v številnih evropskih mestih resen problem in predstavlja realno tveganje za zdravje," so opozorili na EEA ob zagonu novega prikazovalnika kakovosti zraka v evropskih mestih prejšnji teden. "Na njem lahko preverite, kakšna je bila v zadnjih dveh letih kakovost zraka v mestu, v katerem živite, in podatke primerjate z drugimi mesti po Evropi," so navedli.

Na EEA so v sporočilu za javnost izpostavili, da so bila tri mesta z najčistejšim zrakom v Evropi v 2019 in 2020 švedska Umea, finski Tampere in portugalski Funchal. Najbolj onesnažen zrak pa so dihali prebivalci poljskega mesta Nowy Sacz, sledila sta italijanska Cremona in hrvaški Slavonski Brod.