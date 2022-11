Ljubljana med najboljšimi trajnostnimi destinacijami na svetu

V obrazložitvi so zapisali, da je Ljubljana prva evropska prestolnica, ki se je zavezala, da bo postala družba brez odpadkov, in da področju ravnanja z odpadki ter trajnostnemu urbanističnemu načrtovanju in razvoju mesta že leta posveča posebno pozornost.

Regijski center za ravnanje z odpadki (RCERO) Ljubljana so izpostavili kot odličen primer regionalnega povezovanja in sodelovanja. Ta od leta 2015 oskrbuje skoraj četrtino Slovenije z zemeljskim plinom za proizvodnjo električne in toplotne energije. Poudarili so še, da ima Ljubljana najvišji odstotek zelenih površin na prebivalca – 306 kilometrov kolesarskih stez in 17 hektarjev veliko območje za pešce in kolesarje.

Na lestvico so še uvrstili Coulibri Ridge (Dominika), tropski Severni Queensland (Avstralija), Saint Kitts (Karibi), Aarhus in Kopenhagen (Danska) in Six Senses (Ibiza).