Ljubljana, meka za imetnike kriptovalut

Ljubljana je postala prava meka za imetnike kriptovalut, ki bi jih radi zapravljali. In to le v letu dni, odkar je Eligma poskrbela, da je ljubljanski BTC City postal točno to – bitcoin city. Osem let je minilo, odkar je podjetje Rogerja Vera prvo sprejelo bitcoin kot plačilo, zato se t. i. bitcoin Jezus pri nas odlično počuti.