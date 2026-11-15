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Slovenija

Ljubljana na nogah? Skoraj deset odstotnih točk višja volilna udeležba kot pred štirimi leti

Ljubljana, 15. 11. 2026 18.43 pred 1 uro 3 min branja 43

Avtor:
Natalija Švab
Ljubljana

Ljubljančani so se očitno precej bolj množično odpravili na volišča kot pred štirimi leti. Do 16. ure jih je glasovalo 35,18 odstotka, leta 2022 ob isti uri le 25,7 odstotka. Medtem ko je na državni ravni udeležba višja za dobre štiri odstotne točke, je v prestolnici razlika skoraj deset odstotnih točk. To daje letošnjim volitvam v Ljubljani dodatno težo. Zoran Janković, ki mesto vodi že 20 let in je doslej vedno zmagal v prvem krogu, sicer tudi tokrat pričakuje zmago brez drugega kroga.

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Na lokalnih volitvah je do 16. ure glasovalo 589.386 volivcev oziroma 36,77 odstotka vseh volilnih upravičencev. To je 4,05 odstotne točke več kot leta 2022, ko je bila udeležba ob isti uri 32,72-odstotna.

Današnja udeležba se je tako skoraj izenačila s tisto iz leta 2018, ko je do 16. ure glasovalo 36,85 odstotka volivcev. Še višja je bila leta 2010 (37,58 odstotka) in leta 2006 (41,85 odstotka).

Toda za splošnim povečanjem udeležbe se skrivajo precejšnje razlike med občinami. Posebej izstopa Ljubljana.

Do 16. ure je bila najvišja udeležba v občini Dobrovnik (64,82 odstotka), najnižja pa v občini Preddvor (25,19 odstotka).Med mestnimi občinami je bila najvišja v Velenju (37,96 odstotka), sledile so Murska Sobota (36,41 odstotka), Koper (36,16 odstotka), Novo mesto (35,89 odstotka), Ptuj (35,69 odstotka), Celje (35,52 odstotka), Ljubljana (35,18 odstotka), Krško (33,91 odstotka), Kranj (33,17 odstotka), Slovenj Gradec (31,48 odstotka), Nova Gorica (29,92 odstotka) in Maribor (29,75 odstotka).

Ljubljana: skoraj deset odstotnih točk več kot leta 2022

V prestolnici je do 16. ure glasovalo 35,18 odstotka volilnih upravičencev. Pred štirimi leti jih je ob isti uri glasovalo 25,7 odstotka. Razlika znaša približno 9,5 odstotne točke, kar je več kot dvakrat tolikšno povečanje kot na državni ravni.

Ljubljana je bila dopoldne še pod povprečjem mestnih občin. Do 11. ure je glasovalo 11,10 odstotka volivcev, do 16. ure pa se je udeležba povzpela nad povprečje mestnih občin, ki znaša 34,17 odstotka.

Podatki torej kažejo na občutno večjo mobilizacijo ljubljanskih volivcev kot pred štirimi leti.

Kaj je ljudi spodbudilo k množičnejšemu glasovanju in predvsem komu bodo namenili glasove, pa iz podatkov o udeležbi ni mogoče razbrati. Prve rezultate pričakujemo po 20. uri. 

Janković pričakuje zmago v prvem krogu

Letošnje volitve so za Zorana Jankovića poseben preizkus. Ljubljano vodi od leta 2006, na vseh šestih dosedanjih županskih volitvah pa je zmagal že v prvem krogu. Pred štirimi leti je dobil 61,83 odstotka glasov. Tokrat sta predvolilni raziskavi Ninamedie in Valicona nakazovali možnost drugega kroga. 

Janković kljub temu ostaja prepričan, da bo tudi tokrat zmagal že v prvem krogu.

Politični analitik Peter Gregorčič je sicer opozoril na pomenljivo razliko v odzivih obeh kandidatov. Luka Mesec je takoj stopil pred novinarje, medtem ko je Zorana Jankovića v prvi izjavi nekako nasledil Lenart Žavbi. Gregorčič je ocenil, da je takšna razlika v nastopu zgovorna.

Pogumna stava

Zanimanje za razplet ljubljanskih volitev je seglo tudi na stavne trge. 

Po podatkih o stavah naj bi nekdo na Jankovićevo zmago v prvem krogu vložil kar 45.000 ameriških dolarjev. 

Visoka stava sicer ne pomeni napovedi volilnega rezultata. Občutno višja udeležba pa odpira pomembno vprašanje: ali so na volišča prišli predvsem volivci, ki želijo nadaljevanje dosedanjega vodenja mesta, ali tisti, ki si želijo spremembe? Odgovor bodo dali šele prešteti glasovi.

Maribor
Maribor
FOTO: Shutterstock

V Mariboru precej nižja udeležba kot v Ljubljani

Še posebej zanimivo je dogajanje v Mariboru. Drugo največje slovensko mesto bo zagotovo dobilo novega župana, saj Saša Arsenovič po dveh mandatih ne kandidira več. Za njegovega naslednika se poteguje deset kandidatov, kljub temu pa je bila volilna udeležba do 16. ure z 29,75 odstotka najnižja med vsemi mestnimi občinami.

V primerjavi z letom 2022, ko je do iste ure glasovalo 27,44 odstotka volilnih upravičencev, je udeležba sicer višja za 2,31 odstotne točke. Toda medtem ko se je na ravni vseh mestnih občin povečala za 5,81 odstotne točke, je bila rast v Mariboru občutno skromnejša.

Maribor je imel nizko udeležbo že pred štirimi leti, ko se je za županski položaj potegovalo rekordnih 15 kandidatov. Letos jih je deset, županska tekma pa je odprta, saj dosedanji župan ne kandidira.

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KOMENTARJI43

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Emtisunce
15. 11. 2026 19.55
Ćapci na nogama, ne Ljublajna. Jih je strah, da bojo posao izgubili, pa so vsi tekli na volitve za Jankovića.
Odgovori
0 0
kala 09
15. 11. 2026 19.49
Luka odšel po volilce na Metelkovo in rog.
Odgovori
+1
4 3
Slavko Bablč
15. 11. 2026 19.50
Točno tako tam se počuti kot doma.
Odgovori
-1
2 3
Slavko BabIč
15. 11. 2026 19.48
Sfejćke a boste imeli sploh kakšnega mestnega župana????
Odgovori
-3
1 4
Slavko BabIč
15. 11. 2026 19.47
Še 15 minut potrpi 140 listna kopriva iz klejti! Potem pa prižgi sfejčo za svojega velikega vodjo!
Odgovori
-4
2 6
Slavko Bablč
15. 11. 2026 19.49
Se opravičujem imel sem napačne podatke.
Odgovori
-2
0 2
Teleport
15. 11. 2026 19.49
Ti nisi Glih pameten kajne
Odgovori
+2
3 1
Vera in Bog
15. 11. 2026 19.45
Protestiram, da še vedno ni rezultatov !
Odgovori
-1
0 1
Slavko Bablč
15. 11. 2026 19.44
Gospoda Žaubi je zadovoljen in tudi Urška Klakočar .
Odgovori
-2
0 2
Vera in Bog
15. 11. 2026 19.39
Kje so desni v Ljubljani, a sploh so? Uspeh da pridejo z avtobusom do centra.
Odgovori
-1
0 1
MatPaat
15. 11. 2026 19.49
Desni pa ljubljana tota bo ja. Tam so vsi levi, ker so z Srbije in za Jankota.
Odgovori
+2
2 0
Vera in Bog
15. 11. 2026 19.52
Srbo so za Stevanoviča, stvari so se spremenile.
Odgovori
-1
0 1
Slavko BabIč
15. 11. 2026 19.54
Stevo bi moral kandidirati v Ljubljani, sedaj ko smo od medijev izvedeli, da je bil 4 krat pravnomočno obsojen!
Odgovori
0 0
Slavko BabIč
15. 11. 2026 19.39
Koprivce v klejti bodo danes bile žalostne! Še bolj pa 6. decembra! AMEN!.
Odgovori
-4
1 5
Julijann
15. 11. 2026 19.37
Luksuz bi se plača dvignila kar za 1x. Ni čudno, da se je letos greblo toliko kandidatov za župansko funkcijo. 8.200, 00€ in kmalu bodo še trije dvigi. Ni slabo, Ni slabo. Me pa zanima, če bo, kdorkoli že bo, kaj manj koruptiven, ker to je bil menda tudi smisel, da se tudi županom ( sploh tem, ki županujejo večji množici občanov) zato dvigne plača.
Odgovori
+1
2 1
Slavko Bablč
15. 11. 2026 19.37
Vesel za Žabija in Urško Klakočar ,ker se borita za delavce v proizvodnji.
Odgovori
+0
1 1
Slavko BabIč
15. 11. 2026 19.40
Kje si mi 140 kletna kopriva, spet manipuliraš z ukradenim nickom, kot tvoj čelavi šef s sudanskimi fotografijami alias fotografijami iz porušene Gaze?
Odgovori
-3
1 4
Slavko BabIč
15. 11. 2026 19.55
ti si kletna kopriva si bolj vesela za Urško iz Velena!
Odgovori
0 0
Vera in Bog
15. 11. 2026 19.34
Kje so vzporedne volitve ??
Odgovori
-1
0 1
kakorkoliže
15. 11. 2026 19.35
nihče jih ni plačal, so pa bile plačane predvolilne ankete.
Odgovori
+1
1 0
Ricola Swiss
15. 11. 2026 19.28
Ali je srbijanski šerif, tudi obljubil da bo vrnil 30 milijonov?
Odgovori
+1
6 5
Republika Butale
15. 11. 2026 19.26
Preveč občin, premalo občanov. Na volitvah, seveda.
Odgovori
+4
4 0
Sixten Malmerfelt
15. 11. 2026 19.24
Sedaj bomo poslušali keudrske lamentacije 2 tedna o Jankoviču....
Odgovori
+3
6 3
Sixten Malmerfelt
15. 11. 2026 19.24
Sfečarija brez možnosti za drugi krog!
Odgovori
-3
3 6
Vera in Bog
15. 11. 2026 19.26
Svečarija ni imela privilegijev v OŠ !
Odgovori
-6
0 6
Sixten Malmerfelt
15. 11. 2026 19.34
Sedaj si prižgi sfečko v keudru na trstenjakovi 800 kopriva: vera in laž! in zmoli eno zdravo marijo za svojega vodjo!
Odgovori
-2
1 3
Vera in Bog
15. 11. 2026 19.35
Jaz sem brez barve, zate pa nisem tako prepričan.
Odgovori
+0
1 1
Republika Butale
15. 11. 2026 19.22
Samohvala, cena mala.
Odgovori
0 0
Julijann
15. 11. 2026 19.22
Ponavadi povsod voli manj od 50% volilnih upravičencev, kar je slabo.
Odgovori
+2
4 2
Republika Butale
15. 11. 2026 19.21
Udeležba. Dobra? Procenti pod 50 ali celo pod 40, so žalost in ne uspeh. Uspeh bi bila udeležba nad 70 procentov.
Odgovori
+7
7 0
zzzzzzzzz
15. 11. 2026 19.19
Ljubljana je volila, ker zaradi slabega vremena ta vikend niso bili na vikendu.
Odgovori
+0
1 1
Slavko Bablč
15. 11. 2026 19.11
Velik uspeh za mene .
Odgovori
-3
0 3
Slavko BabIč
15. 11. 2026 19.57
Po tebi se bo imenovala nova vrste koprive: Jansha urtica dioicia!
Odgovori
0 0
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