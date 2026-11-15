Ljubljana na nogah? Skoraj deset odstotnih točk višja volilna udeležba kot pred štirimi leti

Na lokalnih volitvah je do 16. ure glasovalo 589.386 volivcev oziroma 36,77 odstotka vseh volilnih upravičencev. To je 4,05 odstotne točke več kot leta 2022, ko je bila udeležba ob isti uri 32,72-odstotna. Današnja udeležba se je tako skoraj izenačila s tisto iz leta 2018, ko je do 16. ure glasovalo 36,85 odstotka volivcev. Še višja je bila leta 2010 (37,58 odstotka) in leta 2006 (41,85 odstotka). Toda za splošnim povečanjem udeležbe se skrivajo precejšnje razlike med občinami. Posebej izstopa Ljubljana.

Do 16. ure je bila najvišja udeležba v občini Dobrovnik (64,82 odstotka), najnižja pa v občini Preddvor (25,19 odstotka).Med mestnimi občinami je bila najvišja v Velenju (37,96 odstotka), sledile so Murska Sobota (36,41 odstotka), Koper (36,16 odstotka), Novo mesto (35,89 odstotka), Ptuj (35,69 odstotka), Celje (35,52 odstotka), Ljubljana (35,18 odstotka), Krško (33,91 odstotka), Kranj (33,17 odstotka), Slovenj Gradec (31,48 odstotka), Nova Gorica (29,92 odstotka) in Maribor (29,75 odstotka).

Ljubljana: skoraj deset odstotnih točk več kot leta 2022

V prestolnici je do 16. ure glasovalo 35,18 odstotka volilnih upravičencev. Pred štirimi leti jih je ob isti uri glasovalo 25,7 odstotka. Razlika znaša približno 9,5 odstotne točke, kar je več kot dvakrat tolikšno povečanje kot na državni ravni. Ljubljana je bila dopoldne še pod povprečjem mestnih občin. Do 11. ure je glasovalo 11,10 odstotka volivcev, do 16. ure pa se je udeležba povzpela nad povprečje mestnih občin, ki znaša 34,17 odstotka. Podatki torej kažejo na občutno večjo mobilizacijo ljubljanskih volivcev kot pred štirimi leti. Kaj je ljudi spodbudilo k množičnejšemu glasovanju in predvsem komu bodo namenili glasove, pa iz podatkov o udeležbi ni mogoče razbrati. Prve rezultate pričakujemo po 20. uri.

Janković pričakuje zmago v prvem krogu

Letošnje volitve so za Zorana Jankovića poseben preizkus. Ljubljano vodi od leta 2006, na vseh šestih dosedanjih županskih volitvah pa je zmagal že v prvem krogu. Pred štirimi leti je dobil 61,83 odstotka glasov. Tokrat sta predvolilni raziskavi Ninamedie in Valicona nakazovali možnost drugega kroga. Janković kljub temu ostaja prepričan, da bo tudi tokrat zmagal že v prvem krogu. Politični analitik Peter Gregorčič je sicer opozoril na pomenljivo razliko v odzivih obeh kandidatov. Luka Mesec je takoj stopil pred novinarje, medtem ko je Zorana Jankovića v prvi izjavi nekako nasledil Lenart Žavbi. Gregorčič je ocenil, da je takšna razlika v nastopu zgovorna.

Pogumna stava

Zanimanje za razplet ljubljanskih volitev je seglo tudi na stavne trge. Po podatkih o stavah naj bi nekdo na Jankovićevo zmago v prvem krogu vložil kar 45.000 ameriških dolarjev. Visoka stava sicer ne pomeni napovedi volilnega rezultata. Občutno višja udeležba pa odpira pomembno vprašanje: ali so na volišča prišli predvsem volivci, ki želijo nadaljevanje dosedanjega vodenja mesta, ali tisti, ki si želijo spremembe? Odgovor bodo dali šele prešteti glasovi.

Maribor FOTO: Shutterstock

V Mariboru precej nižja udeležba kot v Ljubljani