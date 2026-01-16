Naslovnica
Slovenija
Slovenija

Ljubljana na vrhu seznama najbolj romantičnih evropskih mest

Ljubljana , 16. 01. 2026 18.26

A.K.
Ljubljana

Želite praznovati valentinovo, medene tedne, obletnico poroke, ali pa le razveseliti svojo ljubljeno osebo? Ugledni turistični portal European Best Destinations je objavil seznam najbolj romantičnih evropskih mest. Na tretjem mestu je slovenska Ljubljana.

Na prvem mestu zaljubljencev kraljujejo italijanske Firence. Zgodovinsko mesto bo srcu šepetalo med občudovanjem mojstrovin in ulic, ki so same po sebi umetnost. Sledijo sosednje Benetke, ki dušo željnih romantike napolnijo ob vsakem letnem času. 

Firence
Firence
Na tretjem mestu Ljubljana

V resnici pa vam ni treba niti čez mejo. Na tretje mesto se je namreč zavihtela kar slovenska prestolnica, ki je po besedah portala popolno mesto za romantični pobeg v Evropi. Mesto se lahko za svoj romantični pridih zahvali zgodovinskemu videzu in mladostni energiji, so zapisali. 

Ljubljana
Ljubljana
Takoj za Slovenijo se je uvrstila hrvaška Opatija, očarljivo obmorsko mestece s prekrasnimi vilami in parki, ki diši po borovcih in ljubezni.

Opatija
Opatija
Sledi Pariz, ki ne potrebuje dodatne razlage, saj je praktično enačaj za romantiko povsod po svetu. Potem sledijo Cinque Terre s svojimi slikovitimi razgledi, portugalska Sintra, franscoska Aix-les-Bains in Biarritz.

Santorini
Santorini
 Na desetem mestu pa ostaja brezčasni Santorini z enimi najlepših sončnih zahodov na svetu. 

