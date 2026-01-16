Ljubljana na vrhu seznama najbolj romantičnih evropskih mest

Na prvem mestu zaljubljencev kraljujejo italijanske Firence. Zgodovinsko mesto bo srcu šepetalo med občudovanjem mojstrovin in ulic, ki so same po sebi umetnost. Sledijo sosednje Benetke, ki dušo željnih romantike napolnijo ob vsakem letnem času.
Na tretjem mestu Ljubljana
V resnici pa vam ni treba niti čez mejo. Na tretje mesto se je namreč zavihtela kar slovenska prestolnica, ki je po besedah portala popolno mesto za romantični pobeg v Evropi. Mesto se lahko za svoj romantični pridih zahvali zgodovinskemu videzu in mladostni energiji, so zapisali.
Takoj za Slovenijo se je uvrstila hrvaška Opatija, očarljivo obmorsko mestece s prekrasnimi vilami in parki, ki diši po borovcih in ljubezni.
Sledi Pariz, ki ne potrebuje dodatne razlage, saj je praktično enačaj za romantiko povsod po svetu. Potem sledijo Cinque Terre s svojimi slikovitimi razgledi, portugalska Sintra, franscoska Aix-les-Bains in Biarritz.
Na desetem mestu pa ostaja brezčasni Santorini z enimi najlepših sončnih zahodov na svetu.
