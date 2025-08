V Ljubljani doslej odstranili 736 nelegalnih oglasnih objektov

V aprilu so med drugim odstranili 27 oglasov s Šmartinske ceste in 15 velikih tabel z drugih lokacij. Maja je sledila odstranitev 26 panojev, od tega 18 na Kajuhovi in osem na Zaloški. Junija so ukrepali na Litijski cesti in Trgu mladinskih delovnih brigad, kjer je bilo odstranjeno tudi oglasno platno, ki pa so ga oglaševalci kmalu postavili nazaj.

V juliju so odstranili osem velikih oglasnih tabel, polovico na Dunajski cesti pri stadionu in polovico na križišču Clevelandske in Jarške ceste. Pri tem je Luka Jukič izpostavil, da so osem tabel odstranili oglaševalci sami, še preden je inšpektorat izdal odločbo. "Upamo, da bo tovrstno ravnanje postalo stalna praksa ter da so oglaševalci uvideli, da so stroški na koncu veliko višji, če jih mi odstranimo," je poudaril.