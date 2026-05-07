Ljubljana ob obletnici osvoboditve obdana s tekači in pohodniki

Pot ob žici poteka po skoraj 35 kilometrov dolgi trasi, na kateri so italijanski okupatorji med drugo svetovno vojno skupaj z več kot sto bunkerji postavili ograjo z bodečo žico.
Lani je bilo skupaj v treh dneh na različnih dogodkih po podatkih organizatorjev 44.254 udeležencev.
Danes pričakujejo skoraj 9000 otrok, nato v petek 20.000 osnovno- in srednješolcev, v soboto pa bi bilo lahko v primeru lepega vremena pohodnikov več kot 20.000.
Ti bodo startali z osmih začetnih točk, kjer bodo možne tudi prijave. Večjih sprememb letos ni, le prijavni in servisni del se seli na Trg republike, je povedala Barbara Železnik, direktorica Timinga Ljubljana, organizatorja prireditve.
V soboto se bo tek trojk na 12,5 km začel ob 8.45, na 20 km pa ob 9.30. Cilj bo na Kongresnem trgu v središču prestolnice. Trojka mora celotno traso od starta do cilja preteči skupaj, pomoč pa si lahko nudijo samo člani iste trojke.
V soboto ne bo le obletnica osvoboditve Ljubljane ob koncu druge svetovne vojne, ampak tudi dan Evrope. Tudi ta bo letos v znamenju gibanja, pohodniške informacijske točke bodo na treh lokacijah – na Viču, Fužinah in Trgu republike. Na vseh se bodo lahko zbrani pomerili v igrah, kvizih in športnih izzivih, primernih za vse starosti.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.