Slovenija

Ljubljana ob obletnici osvoboditve obdana s tekači in pohodniki

Ljubljana, 07. 05. 2026 14.13 pred 1 uro 2 min branja 8

Avtor:
STA M.S.
Vrtci na Poti ob žici

Ljubljana bo do 9. maja obdana s tekači in pohodniki na že 68. prireditvi Pot ob žici, ki bo tokrat potekala ob 81-letnici osvoboditve mesta. Ena največjih športno-rekreativnih prireditev v Sloveniji vsako leto privabi več deset tisoč udeležencev. Osrednji del bo v soboto, ko bo ob tradicionalnem pohodu tudi tek trojk.

Pot ob žici poteka po skoraj 35 kilometrov dolgi trasi, na kateri so italijanski okupatorji med drugo svetovno vojno skupaj z več kot sto bunkerji postavili ograjo z bodečo žico.

Lani je bilo skupaj v treh dneh na različnih dogodkih po podatkih organizatorjev 44.254 udeležencev.

Danes pričakujejo skoraj 9000 otrok, nato v petek 20.000 osnovno- in srednješolcev, v soboto pa bi bilo lahko v primeru lepega vremena pohodnikov več kot 20.000.

Ti bodo startali z osmih začetnih točk, kjer bodo možne tudi prijave. Večjih sprememb letos ni, le prijavni in servisni del se seli na Trg republike, je povedala Barbara Železnik, direktorica Timinga Ljubljana, organizatorja prireditve.

V soboto se bo tek trojk na 12,5 km začel ob 8.45, na 20 km pa ob 9.30. Cilj bo na Kongresnem trgu v središču prestolnice. Trojka mora celotno traso od starta do cilja preteči skupaj, pomoč pa si lahko nudijo samo člani iste trojke.

V soboto ne bo le obletnica osvoboditve Ljubljane ob koncu druge svetovne vojne, ampak tudi dan Evrope. Tudi ta bo letos v znamenju gibanja, pohodniške informacijske točke bodo na treh lokacijah – na Viču, Fužinah in Trgu republike. Na vseh se bodo lahko zbrani pomerili v igrah, kvizih in športnih izzivih, primernih za vse starosti.

pot ob žici ljubljana

KOMENTARJI8

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

Arguss
07. 05. 2026 15.26
Če bi šli malo z kolesom bo boljši trening
Odgovori

proofreader
07. 05. 2026 15.14
Upam, da tokrat skrajna Levica ne bo zlorabila zgodovinskega spomina.
Odgovori


Arguss
07. 05. 2026 14.53
Ljubljana pa Zagbreb skupaj se krepko skrijeta proti Dunaju .Konc debate.
Odgovori


džabalebaroš
07. 05. 2026 15.10
kakšan beć, slovenija je prelepa deželica 🥂🤝🍻
Odgovori


Pajo_36
07. 05. 2026 14.42
grem parkrat na leto. Sicer na 9. maj ne, ker je prevelika gužva, ampak ok. Kolk je lepa mpomladna Ljubljana, ne pa tole selo tlele pr nas, fuj. Pa bil že povsod po svetu, ampak do sedaj mi je LJ ena najlepših. No, kak Berlin je tud ok, bi živel gori, ali pa italijanska mesta. Bi tudi v ZG, na RI, Split je samop center lep, Dubrovnik preveč turizma... kaj bi dal za en 1,5 soben flet v LJ center, s parkplacom brez pufa. Lohk avto na puf, ni panike, samo da stanovanje ni.
Odgovori


džabalebaroš
07. 05. 2026 15.09
hvališ svoje, saj si tu rojen
Odgovori

Jernej Sekirnik
07. 05. 2026 14.29
Lj je obdana s korupcijo, kriminalom in lažmi...
Odgovori


Julijann
07. 05. 2026 14.44
In menda s podganami.
Odgovori


krjola
07. 05. 2026 14.27
to je za komunjare...
Odgovori


