Odeti v mavrične barve združeni proti kulturi sovraštva

Festival, ki traja že od 11. junija in se končuje z današnjo povorko – ta se je ob 18. uri začela na Metelkovi – po besedah organizatorjev skuša naslavljati porast sovraštva proti LGBTIQ+ skupnosti in drugim marginaliziranim skupinam. Letošnje politično sporočilo festivala je "opozarjanje na kulturo sovraštva, v kateri živimo". V duhu tega sporočila se je odvilo okrog 30 dogodkov. Organizatorji so v program vključili kulturne, performativne, politično-pogovorne in izobraževalne elemente, ki težijo k refleksiji o naši družbi.

Eden izmed ključnih dogodkov je bil strokovni seminar Presežimo sovražni govor, ki je potekal 20. junija – namenjen je bil širšemu obravnavanju stanja na področju sovražnega govora. Strokovnjaki so obravnavali pravne definicije sovražnega govora in primere dobrih praks, ki delujejo v okviru civilne družbe. Predstavili so izsledke ene izmed redkih raziskav pojavnosti zločinov iz sovraštva zoper LGBTIQ+ osebe v Sloveniji, ki so jo leta 2018 izvedli Roman Kuhar , Jasna Podreka in Rok Smrdelj v okviru projekta Call it Hate.

Kot prvo parado ponosa v svetu štejejo protest leta 1969, ko se je ameriška skupina gejev in lezbijk uprla racijam in nasilju policistov v lokalu Stonewall v New Yorku.

"Kljub temu pa je nekaj zadržkov pri transspolnih osebah, kajti v vseh proučevanih sklopih smo zabeležili najnižjo stopnjo podpore, empatije in razumevanja v primerjavi z LGB+ osebami in tukaj čaka aktivizem največ dela," je poudaril Smrdelj. Več kot 80 odstotkov anketiranih se po njegovih besedah strinja, da bi morale LGBT+ osebe živeti tako, kot same želijo, nekoliko bolj so zadržani, ko gre za transspolne osebe, je dejal, zaskrbljujoče pa je dejstvo, da bi samo dve od petih oseb pomagali, če bi videli, da neznanec na ulici pretepa LGBT+ osebo.

Temeljna ugotovitev raziskave je po Smrdeljevih besedah vidno zmanjševanje socialne distance do LGBT+ oseb (lezbijke, geji, biseksualci in transseksualci). Večina ljudi prepoznava nesprejemljivost, diskriminacijo zločinov iz sovraštva in izključevanja LGBT+ oseb.

Na zadnji dan festivala je na Stritarjevi ulici v Ljubljani potekal tudi LGBTIQ+ bazar in Živa knjižnica. Živa knjižnica je sredstvo, s katerim preko aktivnega dialoga aktivno ozaveščajo in izobražujejo o človeških vrednotah, človekovih pravicah in spodbujajo razpravo o predsodkih in stereotipih v družbi. Tako si bralec ali bralka "sposodi" človeka in ima konkretno možnost se v živo srečati z lastnim stereotipom. "Knjige" v Živi knjižnici so namreč predstavnice in predstavniki različnih manjšin, družbeno ogroženih skupin oziroma vsi, ki se v svojem življenju soočajo s predsodki.

Porast sovraštva in neodzivnost institucij

Predsednica društva Parada ponosa Ljubljana in programska vodja Festivala Parada ponosa Ljubljana 2019Simona Muršec je ob zaključku povorke poudarila, da bi si četrto leto, ko opravlja funkcijo, želela spregovoriti o vsem napredku in dosežkih v teh letih, a da žal tega ne more narediti.

Povzela je besede Nine Pergeriz upravnega odbora društva, da se v zadnjih letih ne soočamo le s porastom sovraštva, temveč tudi z neodzivnostjo institucij, ki naj bi (za)ščitile pripadnike marginaliziranih skupin.