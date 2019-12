Ljubljana oddala prijavno knjigo za kandidaturo za EPK 2025

V snovanju programa so se osredotočili na pet izzivov: kultura ne dosega vseh prebivalcev, kultura ni prepoznana kot gonilna sila razvoja, kultura je zgoščena v mestnem središču, ogroženost zaradi podnebnih sprememb in rast cen nepremičnin je težava, predvsem za mlade.

Skupni imenovalec celotnega programa Ljubljana 2025 je po njenih besedah solidarnost, saj je solidarnost "edino vezivo mest prihodnosti, ki zagotavljajo boljšo družbo, ki bo pozorna tudi do vseh z manj priložnostmi in marginaliziranih".

Vodja delovne skupine za pripravo kandidature Nina Peče Grilc je projekt Ljubljana 2025 označila kot "vseslovenski in vseevropski projekt", naziv pa po njenih besedah razumejo "kot odgovornost in priložnost, da postanejo evropska metropola, ki kulturo postavlja za osrednje gonilo razvoja evropskih mest".

Kandidaturo za EPK 2025 so poleg Ljubljane napovedali še v Piranu, Ptuju, Kranju, Novi Gorici in Lendavi.

Postavili so si tri osrednje cilje: dvig zadovoljstva prebivalcev s kulturno ponudbo vsaj na 90 odstotkov, uvrstitev na lestvico petih najboljših kulturnih in ustvarjalnih mest do leta 2026, tretji pa je gradimo novo kulturno identiteto regije.

Umetniško vizijo in strategijo programa Ljubljana 2025 so po besedah Nine Peče Grilc utemeljili na oblikovanju t.i. ljubljanske metode, vsaka tema programa pa je premislek skozi tri metafore. Navzkrižja odpirajo teme, ki se izmikajo javnemu diskurzu, prevodi vzpostavljajo dialog, vezi pa ustvarjajo trajno povezanost.

Kot je še povedala, bo Ljubljana 2025 svoj umetniški program okrepila in obogatila v drugem krogu kandidature, medtem ko so v prvo prijavo že vključeni projekti, ki sta jih programski odbor in delovna skupina izbrala med prijavami na javni poziv za programske ideje EPK 2025, objavljen jeseni.

Kar pa se večjih infrastrukturnih projektov tiče, je Ljubljana 2025 priložnost, "da se delo na teh investicijah intenzivira in da se jih realizira v zgoščenem časovnem obdobju".

Po besedah Nine Peče Grilc so pripravili kompleksen in ambiciozen program Ljubljana 2025 v višini 63 milijonov evrov za program in organizacijo projekta ter 121.200.000 evrov za predvidene investicije. Kot je še povedala, program Ljubljana 2025 večidel pade v nov cikel investicij, ki jih bo spodbudila nova evropska finančna perspektiva, in dodala, da si bodo prizadevali sredstva pridobiti iz različnih evropskih in državnih finančnih virov.

Mesta za drugi krog kandidature EPK 2025 bo dvanajstčlanska mednarodna komisija izbrala v prvih mesecih prihajajočega leta.