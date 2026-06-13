Ljubljana, odeta v mavrico: 'Demokracija v naših rokah – upanje je naš upor'

Zbiranje se začne ob 18. uri v AKC Metelkova mesto oziroma na Masarykovi cesti. Povorka se bo nato nadaljevala na Slovensko cesto in pot zaključila na Kongresnem trgu. Kulturno-politični program, ki se bo na Kongresnem trgu začel ob 20. uri, bo združil "politične in aktivistične govore, umetniške nastope, glasbo, drag, kvir kulturo in skupnostno praznovanje," so zapisali organizatorji festivala Društvo Parada ponosa.

Parada ponosa v Ljubljani FOTO: Luka Kotnik

Tam bodo na odru Festivala Junij med drugim nastopili ljubljanski glasbeni kolektiv SBO, zasedba muzikala kraljic preobleke Kvirkago in srbska raperka Sajsi MC. Današnji zaključni dogodek festivala Paradni dan pa se bo začel v parku Zvezda na Paradnem mestu, kjer se bodo med 10. in 16. uro na stojnicah predstavile LGBTIQ+ in zavezniške organizacije. Po navedbah organizatorjev so pripravili program ter prostor za srečevanje, povezovanje in praznovanje skupnosti.

'Ne le praznik, temveč tudi jasno politično sporočilo'

Letos festival poteka pod geslom Demokracija v naših rokah – upanje je naš upor, s katerim opozarjajo, da demokracija ni samoumevna, in zahtevajo, da jo oblast, institucije ter družba varujejo za vse ljudi. "Letošnja Parada ponosa ni le praznovanje skupnosti, temveč tudi jasno politično sporočilo o pomenu demokracije, človekovih pravic, civilne družbe, solidarnosti in odpora proti izključevanju. V času, ko so pravice LGBTIQ+ oseb, še posebej trans, nebinarnih in spolno nenormativnih oseb, vse pogosteje tarča političnih napadov, sovražnega govora in družbene polarizacije, je javna vidnost skupnosti pomembnejša kot kadarkoli," so navedli v društvu.

Spomnimo, da so pred dnevi izpred kulturnega ministrstva sneli mavrično zastavo, ki je pred tem v času meseca ponosa štiri leta izkazovala podporo LGBTIQ+ osebam, jih delala vidnejše ter simbolno predstavljala njihovo sprejemanje in boj za večjo enakopravnost. Kulturno ministrstvo pod vodstvom Ignacije Fridl Jarc je sicer zastavo, kot so dejali, umaknilo, ker da bi morale državne ustanove ostati politično in ideološko nevtralne.

Prijava dejanj iz sovraštva

Društvo Legebitra je ob tem vzpostavilo stran Niprav.si, ki je namenjena prijavi dejanj iz sovraštva, sovražnega govora in diskriminacije nad LGBTIQ+ osebami. "Takšna dejanja pogosto ostajajo spregledana ali se ne obravnavajo kot taka. S prijavo pomagaš pri beleženju njihove pojavnosti ter k poročanju in zagovorništvu, ki bo ščitilo našo skupnost," so zapisali. Prijavo lahko poda vsakdo – žrtev, priča ali če bi nekdo informacijo izvedel iz drugih virov.