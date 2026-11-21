Slovenija
Ljubljana osvojila naziv evropske prestolnice turizma
Ljubljana je osvojila naziv evropske prestolnice turizma za leto 2027. Evropsko žirijo niso prepričale le zelene površine in turistična ponudba, ampak tudi pobude, ki v ospredje postavljajo potrebe prebivalcev. Med manjšimi mesti se je v finale uvrstila tudi Nova Gorica.
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