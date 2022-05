Ljubljana ponovno po Poti spomina in tovarištva

Tek trojk nima neposrednega tekmovalnega pomena in primerjave v evropskem ali svetovnem merilu. Ključno pri teku trojk je sodelovanje in tovarištvo, saj je najpomembnejši tretji, najšibkejši člen ekipe, katerega čas se upošteva kot končni dosežek trojke.

Cilji bodo odprti do 17. ure, vsak lahko prehodi razdaljo po lastni želji, tisti, ki bodo opravili celotno pot v dolžini 35 km, pa bodo dobili posebno kolajno. Sklepno dogajanje bo tudi letos na Kongresnem trgu. V kulturnem programu bodo tradicionalno nastopili pevci Partizanskega pevskega zbora, ob koncu pa bo ob 12. uri še koncert Eve Boto s skupino.

Prireditev z močnim zgodovinskim obeležjem se je začela že v četrtek, tradicionalno so jo odprli otroci iz Ljubljanskih vrtcev, naslednji dan pa je bil namenjen osnovnim in srednjim šolam. Drugi dan pohoda se je na trasi sprehajalo in družilo 9465 otrok iz 68 osnovnih in sedmih srednjih šol, so sporočili iz Timinga Ljubljana, organizatorja dogodkov. Deževno vreme ni bilo najbolj naklonjeno mladim pohodnikom, v sončnem vremenu pa se je v četrtek na Pot ob žici podalo 6158 otrok iz 52 enot vrtcev.

Organizatorji vse udeležence pozivajo, naj pustijo avtomobile na parkiriščih in pridejo na vstopne točke za pohod in v center z mestnimi avtobusi, ki bodo zanje brezplačni. Dogodek ostaja tudi v krogu tistih, za katere velja, da so brez odpadkov, zato so tudi povečali število potnikov ob trasi, ki jih je sedaj 51.

Rekreativna prireditev Pot ob žici vsako leto poteka od četrtka do sobote pred 9. majem, ko v Ljubljani praznujejo mestni praznik, Evropa pa obeležuje konec druge svetovne vojne. Pohod poteka po skoraj 35 kilometrov dolgi poti okoli slovenske prestolnice, ki so jo v času druge svetovne vojne italijanski okupatorji leta 1942 skupaj z več kot sto bunkerji obdali z bodečo žico.

V času Jugoslavije je bila udeležba vsakoletnega pohoda obvezna za vse ljubljanske šolarje, študente in delavce, ki so praviloma naredili živi obroč okrog mesta tako, da so se prijeli za roke. Po osamosvojitvi je postala udeležba na pohodu večinoma neobvezna, kljub temu pa se številni prebivalci odločijo za to pot, v nekaterih šolah pa je del obveznih športnih vsebin.

Ministrstvo za kulturo je leta 2016 pohod po Poti ob žici vpisalo v register žive kulturne dediščine.