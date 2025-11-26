Na trgu nepremičnin 'divji zahod', Sloveniji na pomoč evropski banki

Ob prebiranju zadnjega poročila Geodetske uprave je marsikdo verjetno dobil občutek, da je prestolnica postala mesto premožnih. Za večino rabljenih stanovanj v Ljubljani, ki so se prodala v prvi polovici leta, so kupci morali odšteti od 4300 pa vse do 5600 evrov na kvadratni meter.

"Najraje kupujejo seveda bližje centru, Vič, Bežigrad, Šiška. To so lokacije, ki so vedno zanimive," pravi nepremičninski posrednik Predrag Todić, ki pojasnjuje, da bi bile cene nižje, če bi bilo manjše tudi povpraševanje.

Kako veliko je povpraševanje, pa dokazuje tudi podatek, da je bilo v pol leta v Sloveniji sklenjenih več kot 15 tisoč kupoprodajnih pogodb, njihova skupna vrednost pa je znašala kar 1,6 milijarde evrov.

"Tudi nas, ki spremljamo gibanje na trgu, je nekoliko presenetil ta preobrat. Pripisujemo ga tudi spremembi stanovanjskih posojil, namreč posojila so ugodnejša, lažje dosegljiva," pove generalni direktor Geodetske uprave Tomaž Petek.

Srednja cena rabljenega stanovanja je na ravni države že presegla tri tisočake na kvadratni meter. Rekordno ceno, ne le za Ljubljano, ampak na ravni celotne države, je doseglo stanovanje v Palači Schellenburg. Za 150 kvadratnih metrov uporabne površine in dve parkirni mesti v garaži je kupec odštel 1,9 milijona evrov, kar pomeni 12.700 evrov na kvadratni meter.

Za nepremičnino, takoj za Ljubljančani, največ odštejejo še na Obali in v Kranju. In se zato morda upravičeno sprašujejo, ali bo sploh še kdaj bolje? "Da bi mi lahko znižali cene, jih ustavili ali pa da bi bile sprejemljive, je potrebne več gradnje. Prvi, ki bodo spuščali cene, so investitorji," meni Todić.

So pa vse dražja tudi zazidljiva zemljišča, saj jih je pri nas premalo, da bi zadostili povpraševanju, pojasnjujejo na Geodetski uprave.

Pred nakupom se splača pogledati ocene vrednosti nepremičnin, ki kupcem dajo vsaj občutek, kakšna bi lahko bila njena realna vrednost. Na Gursu modele vrednotenja sicer preverijo vsaki dve leti. Sveže podatke bi torej lahko pričakovali leta 2027.