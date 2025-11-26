Svetli način
Naslovnica POP 30 SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiOdbojkaZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorah SlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Na lovuNemirna kriVOYOLjubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Slovenija

Na trgu nepremičnin 'divji zahod', Sloveniji na pomoč evropski banki

Ljubljana, 26. 11. 2025 20.22 | Posodobljeno pred 28 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 4 min
Avtor
Ema Čepon , Anže Božič
Komentarji
10

Trg nepremičnin je letos podivjal. Cene stanovanj so v prvi polovici letošnjega leta ponovno dosegle rekordno raven. Srednja cena kvadratnega metra je na ravni države prvič presegla 3000 evrov, v Ljubljani pa se je približala meji 5000 evrov. Sloveniji bosta medtem pri gradnji novih javnih najemnih stanovanj pomagali največji evropski finančni instituciji – Evropska investicijska banka in Razvojna banka Sveta Evrope.

Več videovsebin
  • Iz 24UR: Gradnja najemnih stanovanj
    03:02
    Iz 24UR: Gradnja najemnih stanovanj
  • Iz 24UR: Trg nepremičnin
    03:00
    Iz 24UR: Trg nepremičnin

Ob prebiranju zadnjega poročila Geodetske uprave je marsikdo verjetno dobil občutek, da je prestolnica postala mesto premožnih. Za večino rabljenih stanovanj v Ljubljani, ki so se prodala v prvi polovici leta, so kupci morali odšteti od 4300 pa vse do 5600 evrov na kvadratni meter.

"Najraje kupujejo seveda bližje centru, Vič, Bežigrad, Šiška. To so lokacije, ki so vedno zanimive," pravi nepremičninski posrednik Predrag Todić, ki pojasnjuje, da bi bile cene nižje, če bi bilo manjše tudi povpraševanje.

Kako veliko je povpraševanje, pa dokazuje tudi podatek, da je bilo v pol leta v Sloveniji sklenjenih več kot 15 tisoč kupoprodajnih pogodb, njihova skupna vrednost pa je znašala kar 1,6 milijarde evrov.

"Tudi nas, ki spremljamo gibanje na trgu, je nekoliko presenetil ta preobrat. Pripisujemo ga tudi spremembi stanovanjskih posojil, namreč posojila so ugodnejša, lažje dosegljiva," pove generalni direktor Geodetske uprave Tomaž Petek.

Srednja cena rabljenega stanovanja je na ravni države že presegla tri tisočake na kvadratni meter. Rekordno ceno, ne le za Ljubljano, ampak na ravni celotne države, je doseglo stanovanje v Palači Schellenburg. Za 150 kvadratnih metrov uporabne površine in dve parkirni mesti v garaži je kupec odštel 1,9 milijona evrov, kar pomeni 12.700 evrov na kvadratni meter.

Za nepremičnino, takoj za Ljubljančani, največ odštejejo še na Obali in v Kranju. In se zato morda upravičeno sprašujejo, ali bo sploh še kdaj bolje? "Da bi mi lahko znižali cene, jih ustavili ali pa da bi bile sprejemljive, je potrebne več gradnje. Prvi, ki bodo spuščali cene, so investitorji," meni Todić.

So pa vse dražja tudi zazidljiva zemljišča, saj jih je pri nas premalo, da bi zadostili povpraševanju, pojasnjujejo na Geodetski uprave.

Pred nakupom se splača pogledati ocene vrednosti nepremičnin, ki kupcem dajo vsaj občutek, kakšna bi lahko bila njena realna vrednost. Na Gursu modele vrednotenja sicer preverijo vsaki dve leti. Sveže podatke bi torej lahko pričakovali leta 2027.

V palači Schellenburg se nahaja najdražje stanovanje v Sloveniji.
V palači Schellenburg se nahaja najdražje stanovanje v Sloveniji. FOTO: Bobo

Gradnja javnih najemnih stanovanj

V Ljubljani pa ne primanjkuje le dostopnih stanovanj za nakup, ampak tudi javnih najemnih stanovanj. "Bi jutri potrebovali okrog 4000 novih javnih najemnih stanovanj," pravi direktor Javnega stanovanjskega sklada MOL Sašo Rink. Do stanovanjske enote trenutno pride vsak 10. prosilec.

Republiški stanovanjski sklad medtem po državi gradi in se pripravlja na gradnjo 2000 stanovanj.

Golobova vlada je v svojem mandatu za nove domove iz proračuna namenila 151 milijonov evrov, prihodnje leto pa še dodatnih 100 milijonov. V zadnjih štirih letih pa je država zgradila 2000 najemnih stanovanj."Mogoče se je komu v Sloveniji zdelo, da nismo hiteli dovolj. Smo pa postavili tak temelj, ki se bo naslednjih 10 let izvajal z nezmanjšano hitrostjo," je zatrdil premier Robert Golob.

Ker je pomanjkanje stanovanj in astronomske cene kvadratnih metrov tudi eden ključnih problemov v EU, sta se njeni največji finančni instituciji vključili v pilotni projekt financiranja slovenskega stanovanjskega načrta.

Pomoč evropskih bank

"Danes ne naznanjamo le skupne zaveze za podporo zagotavljanja dostopnih stanovanj v Sloveniji. Lansiramo novo dobo za slovensko stanovanjsko politiko," je napovedal Joanis Cakiris, podpredsednik Evropske investicijske banke.

"Vabim vso Evropo, naj pogleda v Slovenijo. To, kar vidimo, ni le zgodba o nacionalnem uspehu. Ampak slika tega, kar si Evropa prizadeva biti," pa je dejal Tomaš Boček, viceguverner Razvojne banke Sveta Evrope.

To pomeni, da bosta evropski banki podprli nastajajočo shemo domače SID banke, kjer se bodo lahko državni in občinski stanovanjski skladi zadolževali po ugodni enoodstotni obrestni meri in ročnosti 30 let.

"Mi smo že doslej delali s temi bankami, s tem, da smo plačevali polne obresti. Zdaj bodo pa obresti subvencionirane in na 30 let, kar so bistveno boljši pogoji. To pomeni, da niti ne vrneš glavnice v celoti. In za lokalne skupnosti je to izjemna priložnost," ocenjuje Črtomir Remec, predsednik uprave republiškega stanovanjskega sklada.

Država bo za subvencioniranje nacionalnega oziroma lokalnega zadolževanja letno namenila 25 milijonov evrov.

Tudi predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je v svojem drugem mandatu stanovanjsko politiko zastavila kot eno izmed prioritet EU.

stanovanja nepremičnine
Naslednji članek

Z interventnim zakonom enkratna finančna pomoč javnim zdravstvenim zavodom

Naslednji članek

Pred Banko Slovenija dolga vrsta ljudi: na trg prišli novi spominski kovanci

  • SAVNE
  • NAKLADALNIK
  • SNEZNA
  • BOSCH
  • VRATA
  • DREVO
  • PANEL
  • REGAL
  • PEC
  • JELEN
  • VOZICEK
  • KATALOG
KOMENTARJI (10)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Magic-G-spot
26. 11. 2025 20.50
Za 50 kvadratov 250.000.00 eur. Za ta denar dobite hiso z bazenom vikend avtomobil in se ostane pa se biciklistov vam nebo potrebno gledat v najlepsem mestu na svetu. :)
ODGOVORI
0 0
Delboy Trotter
26. 11. 2025 20.44
2026 se bo začel puščati ta prenapihnjeni balon. V Ameriki, kjer se se seveda vedno začne, vse ukazuje na novo krizo podobno tisti leta 2008, le da tokrat zna biti precej hujša. Ne zapravljajte denar za neumnosti ker veliko nas bo ostalo brez služb.
ODGOVORI
0 0
Boka972
26. 11. 2025 20.43
Kako zanemarljivo prikazano je delo vlade. Kot, da je to padlo z neba.
ODGOVORI
0 0
odpisani zasedli vlado
26. 11. 2025 20.42
+1
Torej zopet kredit in dolgovi slovenskim državljanom z strani golobove sekte.Seveda še proti koncu mandata hočejo čim bolj napolniti lastne žepe tako bo tudi izid tega primera.Potem se pa čudijo zakaj bodo frčali iz vlade.V redu ampak ali se bo kdo zganil in zahteval naj vrnejo pokradeni denar???Seveda ne,ker se sedaj švarc pipanka z nakupom propadlega sodišča in makedonka joveva z nakupom nič vrednih računalnikov smejita državljanom,ker sta samo odstopile z napolnjenimi žepi denarja potem je pa vse utihnilo.
ODGOVORI
2 1
progresivnidaveknastanovanja
26. 11. 2025 20.39
-3
Dokler bo obrok posojila enak ali malenkost drazji od najemnin, je logicno da bodo ljudje raje kupovali kot najemali. Naj raje prepovejo lastnistvo dveh nepremicnin, dokler vsak drzavljan nima ene.
ODGOVORI
0 3
galeon
26. 11. 2025 20.44
+1
Blebetaš v prazno. S čigavo glavo pa razmišljaš?
ODGOVORI
1 0
razumi če lahko
26. 11. 2025 20.46
Vedno se je potrebno vprašati zakaj eni nimajo ! Eni so bili vajeni poceni najemnine pa so rajši obiskali vse kotičke sveta nekateri so pa doma gradili ! Če je v Lj. Pomanjkanje stanovanj še ne pomeni , da mora država potem vsakemu še eno zgraditi v kolikor nihče ne bi silil tja bi takoj cena padla sedaj pa pač raste in raste in tega še dolgo ne bo nihče spremenil !
ODGOVORI
0 0
galeon
26. 11. 2025 20.32
+4
Ena največjih krivcev za ogromen skok je ravno Geodetska uprava katere Petek zdaj izkrivlja podatke. Zadnja njihova cenitev nepremičnin je bila podkovana z možnostjo uvedbe davka na nepremičnine. Da bi država čim več s tem zaslužila, je bilo treba na hitro dvignit cene. In so se dvignile. Za 50 m2 veliko stanovanje na obali za 100.000 EUR od zadnje prejšnje cenitve. In to je naredila geodetska uprava ki so vir podatkov za obdavčitev.
ODGOVORI
4 0
razumi če lahko
26. 11. 2025 20.39
Uvedba davka na nepremičnine ni možnost ampak še bo zgodila takoj po volitvah brez skrbi Golob ima že vse pripravljeno !
ODGOVORI
0 0
galeon
26. 11. 2025 20.43
Ne bo se ne skrbi.
ODGOVORI
0 0
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Na lovuNemirna kriVOYOLjubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1363