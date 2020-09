Ljubljana prihodnje leto bogatejša za novo ikono bivanja

Kot pojasnjujejo pri podjetju Neuhaus nepremičnine, ki je glavni investitor projekta, so navdih poiskali v tujih prestolnicah, kjer so tovrstni objekti že dlje časa del nadstandardnih nepremičnin, ki jih trg ponuja. Programska zasnova objekta obljublja recepcijo, kavarno, co-working prostor in fitnes ter ozelenjeno teraso z bazenom na najvišji etaži ter seveda parkirna mesta in shrambe v kletnih prostorih. Vse to v neposredni bližini pomembnih poslovnih stavb, kulturnih središč in nekajminutno oddaljenostjo do središča prestolnice.