Ljubljana, Pulj in Zagreb po 30 letih povezani z vlakom

Prva direktna železniška povezava v več kot 30 letih med Zagrebom, Ljubljano in Pulo bo letos prvič povezala ta tri mesta. Prvi vlak bo 20. junija ob 14.24 odpeljal iz Zagreba, se ob 16.55 ustavil v Ljubljani in prispel v Pulj ob 21.31.

Ob nedeljah bo iz Pulja odpeljal ob 13.29, prispel v Ljubljano ob 18.25 in pot zaključil v Zagrebu ob 20.46.

Mesta bo povezoval sodoben nizkopodni vlak, ki ga upravljajo Slovenske železnice. Vlak je dostopen za invalidske vozičke, ima prostor za kolesa in otroške vozičke ter je opremljen z brezžičnim internetom in sodobnim sistemom za obveščanje potnikov. Vlak ima 171 sedežev in lahko doseže hitrost do 140 km/h.

Vozovnice bodo za otroke do 6 let brezplačne, za stare od 6 do 15 let bodo znašale 8, za otroke starejše od 15 let, študente, upokojence in starejše od 65 let bodo 16, za odrasle pa 24 evrov. Dodatnih 5 evrov znaša prevoz koles.

Vozovnice je mogoče kupiti na mednarodnih blagajnah potniškega prometa Hrvašk in Slovenskih železnic.