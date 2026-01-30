Naslovnica
Slovenija

Ljubljana tretja na seznamu najbolj romantičnih mest

Ljubljana, 30. 01. 2026 19.41

Avtor:
Tanja Volmut
Ljubljana

Če si želite romantičen oddih, vam ni treba daleč. Tretje najbolj romantično mesto v Evropi, takoj za italijanskimi Firencami in Benetkami, je namreč – Ljubljana. Ta naziv ji je podelil ugleden turistični portal European Best Destinations, ocenjevalce pa sta prepričala zgodovinski videz mesta in mladostna energija. Kaj pa o romantičnosti Ljubljane pravijo njeni prebivalci in kaj turisti?


zmerni pesimist
31. 01. 2026 21.47
Metelkova je zakon
Odgovori
+1
1 0
Jožajoža
31. 01. 2026 18.20
ne vem,zakaj za janšiste ne velja mnenje večine,množic,državjanov.
Odgovori
-3
0 3
St. Gallen
31. 01. 2026 17.34
Tanja, ti se izven Lj verjetno nisi bila
Odgovori
+2
2 0
natas999
31. 01. 2026 13.56
ja z romentičnim šerifom na čelu
Odgovori
+3
3 0
FIRBCA
31. 01. 2026 13.47
hahaha ja ce sam sebi pises je tako. Najbolj ljubezensko mesto tromostovje lokali ob Nedeljo dopoldne nabito polni ob Ljublanici ja 3 mesece ostalo mesto duhov. Star dela mest ste unicili. Pravih turistov ni saj jih ne more bit saj se vse ob 22h vse zapre takrat mladi zaljubljenci iz zaljubjene postelje po rundi po 22h iscejo dodatno mutivacijo v lokalih. To zaprto.Propad mesta 100%.
Odgovori
+4
4 0
vlahov
31. 01. 2026 11.40
Ljudje so obubožani .
Odgovori
+3
3 0
vlahov
31. 01. 2026 11.39
Ljubljana je lepa , dokler ne srečaš jankota.
Odgovori
+5
5 0
Uporabnik1921539
31. 01. 2026 09.24
kako in po cem to ocenjujejo tujci,tezko recem.Ljudje,ki ne zivimo v Lj,jo vidimo,kot neprijazno,polno gnece in je prav odbijajoce,ce gremo tja.Romanticna pa zagotovo ni.Ima nekaj arhitekturnih lepot,to pa je tudi vse
Odgovori
+3
3 0
SDS_je_poden
31. 01. 2026 10.02
Mesto nikoli ni bilo enako vasi, kjer se vsi poznate med seboj. Je treba najprej razumeti osnove. Neprijazna? V kakšnem smislu?
Odgovori
-3
0 3
Uporabnik1921539
01. 02. 2026 09.17
Lj ni edino mesto v Sloveniji.Zivim v lepem mestu z vsebinami za prebivalce.Imamo prijazne natajarje,ki govorijo slovensko in se veliko tega.Mescani mojega mesra niso oholi in nismo revezi.V Lj pa oac ni tako
Odgovori
0 0
Mihael12
31. 01. 2026 08.56
Burek romantika
Odgovori
+4
5 1
marker1
31. 01. 2026 08.46
Hvala za tako romantiko z neubranim trobljenjem po ulicah Ljubljane.
Odgovori
+3
3 0
SDS_je_poden
31. 01. 2026 08.09
Ruralci vsi užaljeni. Ljubljana je lepo mesto, ravno dovolj veliko za našo državo. Vsako mesto ima svoje probleme, Ljubljana ni izjema. Predvsem zrak pozimi je problem, takoj za tem pa promet, ko ruralci vsak dan pritiskajo na mesto s svojimi konzervami na štirih kolesih. Skrajni čas, da se uvede dovolilnico za vstop v mesto in pa dodatno dajatev za svinjanje zraka z dizli.
Odgovori
-4
1 5
marker1
31. 01. 2026 08.51
Za slab zrak in kolone po Ljubljani ste krivi vi sami zaradi požrešnosti. Zakaj mora biti vsak sedež podjetja v Ljubljani? Zakaj morajo biti vse fakultete v Ljubljani? Zakaj morajo biti vse bolnišnice v Ljubljani? Zakaj morajo biti vsa podjetja v Ljubljani? Lahko bi jih razdelili po državi in ne bi bilo prometnih zamaškov, slabega zraka in megle. Sicer pa je župan poskrbel, da boste imeli dodro pitno vodo z okusom, sledi še izgradnja sežigalnice odpadkov za celo Slovenijo v Zalogu. Pa lep pozdrav!
Odgovori
+5
6 1
SDS_je_poden
31. 01. 2026 09.15
Marker1 glede podjetji se strinjam, lahko bi se selila v obrtne cone občin, ki so v okolici Ljubljane. To vprašanje je treba zastaviti vodstvom. Vse ostalo niti ne doprinese veliko k prometu. 150.000 avtov dnevno migrira v in iz Ljubljane. To je vsaj 100.000 avtov preveč.
Odgovori
-1
1 2
marker1
31. 01. 2026 13.22
Obstoječe obvoznice ste si prilastili meščani za bližnjice. Vi delate gnečo, ne avtomobilski migranti.
Odgovori
-1
0 1
marker1
31. 01. 2026 13.26
Danes ima skoraj vsaka družina v prestolnici dva ali celo tri avtomobile. Predstavljaj si jutro, ko gredo v službo vsak s svojim avtom. Jankovič je predlagal izgradnjo garažnih hiš, ki bi jih financirali uporabniki. Predlog so zavrnili, češ, da ljudje nimajo denarja. A za dva ali celo tri avtomobile višjega razreda ga pa imajo?
Odgovori
+1
1 0
mali.mato
30. 01. 2026 21.37
Tudi zrak pozimi je izvrsten!
Odgovori
+5
5 0
periot22
30. 01. 2026 21.22
Od kdaj je pa megla pa močvirje najlepše?
Odgovori
+10
10 0
Vera in Bog
30. 01. 2026 21.08
Čedalje manj lepo mesto
Odgovori
+6
6 0
vlahov
30. 01. 2026 20.34
Janko plača ta oglas.
Odgovori
+9
9 0
anjerd
30. 01. 2026 20.21
Prosim razsvetlite me kaj je tam romantičnega? Gužva, draga parkirnina, slab zrak,...
Odgovori
+10
10 0
Jožajoža
30. 01. 2026 19.57
Hvala Jankovič.skoda,da pridejo dnevi,ko kaka skupina janßustov zasmradi kako ulico.tako bi v ponedeljek.1 km vstran od janßustičnih kmetov
Odgovori
-5
3 8
natas999
30. 01. 2026 19.56
ma smo se hecali
Odgovori
+6
6 0
Jernej Sekirnik
30. 01. 2026 19.53
Sploh je romantično iskati parking po 1 uro in več
Odgovori
+8
8 0
Andrej Lon?ar3
30. 01. 2026 19.49
V Štepanjcu in na Metelkovi je sama romantika...
Odgovori
+9
9 0
