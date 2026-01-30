Slovenija
Ljubljana tretja na seznamu najbolj romantičnih mest
Če si želite romantičen oddih, vam ni treba daleč. Tretje najbolj romantično mesto v Evropi, takoj za italijanskimi Firencami in Benetkami, je namreč – Ljubljana. Ta naziv ji je podelil ugleden turistični portal European Best Destinations, ocenjevalce pa sta prepričala zgodovinski videz mesta in mladostna energija. Kaj pa o romantičnosti Ljubljane pravijo njeni prebivalci in kaj turisti?
