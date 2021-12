Ljubljano v zadnjem mesecu sonce obsijalo le za 36 ur

Po podatkih Agencije RS za okolje sta megla in nizka oblačnost po nižinah osrednje Slovenije zadnjih 30 dni res trdovratni. V Ljubljani so tako imeli le 36 ur sončnega obsevanja. Za primerjavo: v Portorožu so zabeležili 93, v Mariboru 75, na Kredarici pa 83 ur.

Agencija RS za okolje (Arso) trajanje sončnega obsevanja meri s t. i. Campbell-Stokesovim heliografom. Ob sončnem vremenu leča v obliki steklene krogle izžge sled na lepenko. Dnevno tranjanje sončnega obsevanja je sorazmerno dolžini izžgane sledi. Grafikon prikazuje potek osončenosti v zadnjih 30 dneh. V desnem zgornjem kotu sta prikazana trajanje sončnega obsevanja za preteklih 30 dni in povprečno 30-dnevno trajanje v navedenem referenčnem obdobju (1981-2010). Dnevi z manjkajočo vrednostjo v izračunu niso upoštevani. S sivo črto je prikazano glajeno povprečje trajanje sončnega obsevanja v navedenem obdobju. Rdeča črta prikazuje največjo izmerjeno vrednost v referenčnem obdobju. Sivo obarvan pas pa predstavlja razpon običajnih vrednosti v referenčnem obdobju na določen dan v letu. Trajanje sončnega obsevanja je zaradi reliefa manjše v hribovitih krajih in na meteoroloških postajah z ovirami. icon-expand Velika planina FOTO: Luka Kotnik Kakšno vreme pa nas čaka v prihodnjih dneh? Po besedah našega hišnega prognotika Roka Nosana bomo tudi soboto v večjem delu Slovenije začeli z meglo, ki pa jo bo severni veter marsikje že dopoldne razkrojil. Sledil bo sončen dan s kar visokimi temperaturami za sredino decembra. Ogrelo se bo do 8 stopinj Celzija. Še nekoliko višje temperature bomo izmerili v nedeljo popoldne, ko bo nebo marsikje povsem brez oblaka. Podobno vreme bomo imeli tudi v začetku prihodnjega tedna, nato pa bo oblakov iz dneva v dan nekoliko več, a bo do sredine tedna še ostalo večinoma suho. Božič je po njegovih besedah še povsem odprt. "Do sredine prihodnjega tedna bo zagotovo še suho. Zelo verjetno bodo padavine okoli božiča, v kakšni obliki bodo, pa je pa še preuranjeno napovedati." Upanje na bel božič tako ostaja. PREBERI ŠE Bomo letos po dolgem času spet imeli bel božič?