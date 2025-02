'Ljubljana vstala' za srbske študente: 'Študenti na nogah, sistem na tleh'

Ljubljanske ulice so zavzele množice protestnikov, ki so stopile ob bok srbskim študentom. Nad glavami protestnikov se dvigajo transparenti s slogani: "Študenti na nogah, sistem na tleh!", "En svet, ena borba", številni pa so usmerjeni tudi proti ljubljanskemu županu Zoranu Jankoviću, kot na primer slogan: "Zoki, ne nas brukat". Nekaj minut do 12. ure so se žrtvam zrušenega nadstreška v Novem Sadu poklonili z minuto molka.