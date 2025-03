Ilirija odprla vrata: poleg olimpijskega bazena še dvorane in atletska steza

V Ljubljani so odprli Športni center Ilirija, s katerim je mesto med drugim dobilo prvi pokrit olimpijski bazen. Tudi sicer gre pri 62,5 milijona evrov z DDV vrednem projektu za najvrednejši športni objekt v prestolnici od odprtja dvorane in stadiona Stožice pred skoraj 15 leti.

Nov objekt so predali namenu na slovesnem odprtju ob 18. uri. Udeležil se ga je tudi ljubljanski župana Zorana Janković, predsednik vlade Robert Golob in predsednik Olimpijskega komiteja Slovenije Franjo Bobinac.

Športni kompleks na območju zgodovinske Ilirije iz leta 1929, na stičišču parka Tivoli in centra mesta, predstavlja pomembno pridobitev za šport v prestolnici. Ta desetletja čaka na pokrit olimpijski bazen. Ob tem dobiva še rokometno, košarkarsko in odbojkarsko dvorano, dvorano za borilne športe in plesni center ter zunanje površine z rokometnim in odbojkarskim igriščem, košarkarskima igriščema ter atletsko stezo s šestimi progami. Zamude tudi zaradi podtaknjenega požara Časovnica gradnje, ki se je začela leta 2022, se je sicer večkrat zamaknila, zaradi težav s pridobivanjem tehničnega dovoljenja pa v zadnjih mesecih tudi samo odprtje objekta. Svoje je pri zamudi dodal še lanski podtaknjen požar.

Vrednost kompleksa se je po 18 aneksih povečala s prvotnih 53 milijona evrov z DDV, pri tem Janković vztraja, da gre za dodatna dela in ne podražitve. S tem pa se ne strinjajo v stranki Pirati, opozicijska stranka v mestnem svetu je zato s protestom uro pred odprtjem pred kompleksom opozorila na domnevne nepravilnosti pri tem in drugih občinskih projektih.

Navdušenja nad novim objektom ne skrivajo v ljubljanskih plavalnih klubih, ki bodo končno imeli enakovredne pogoje s klubi v drugih državah. Enako je na Plavalni zvezi Slovenije, kjer že načrtujejo nekatera tekmovanja v novem objektu. Bolj nejevoljni so bili na zvezi konec januarja, ko so imeli na novem objektu po dolgih letih zagotovljen prenos domače tekme na televiziji, a so zaradi prelaganj odprtja objekta naposled ostali brez njega.

Zdaj vse kaže, da bodo ljubljanski plavalci dobili nov dom za vadbo, na Kodeljevem pa bo več prostora za ljubljanski vaterpolo, ki je zavzel pomembno mesto v slovenskem prostoru. Meščani si bodo nov kompleks lahko ogledali na dnevih odprtih vrat. Potekala bosta v četrtek in petek.

Glavna pridobitev je 50-metrski olimpijski bazen Pred vhodom v plavalni center je bilo ohranjeno in obnovljeno zgodovinsko pročelje stare stavbe Ilirije iz leta 1929, posvečeno Stanetu Bloudku, njegovem delu in življenju. Celoten športni kompleks bo z Lattermanovim podhodom, ki bo imel tri ločene steze za invalide, kolesarje in pešce, povezan s parkom Tivoli.

Ljubljana je torej dobila moderen plavalni objekt, kjer bo ob 50-metrskem olimpijskem bazenu tudi manjši razplavalni bazen in t. i. čofotalnik za najmlajše. Če temu dodamo še prihajajoče odprtje prenovljenega 50-metrskega bazena na Vevčah in novega 25-metrskega pokritega bazena, so se v zadnjih letih pogoji za plavanje v prestolnici pomembno izboljšali. Zgodba z gradnjo olimpijskega bazenskega kompleksa v Ljubljani ima sicer zelo dolgo brado. Potrebe po pokritem objektu so stare že toliko, kot je obstoj prvotne Ilirije, katerega pobudnik je bil inženir in športni pionir Bloudek. Le najstarejši Ljubljančani pomnijo, da je imela stara Ilirija v kletnih prostorih ob kotlovnici manjši pokriti bazenček, kjer je med drugim vadil tudi prvi slovenski dobitnik kolajne na evropskem prvenstvu Tone Cerer (1936). Pozneje se je v 60. letih pojavila ideja o pokritem bazenu ob gradnji nove šole v Šentvidu, leta 1973 pa je pokrit bazen vendarle zrasel v Tivoliju. Sprva je bil dolg 33 metrov, da bi bil primeren tudi za vaterpolo, ob prenovi pa so ga skrajšali na 25 metrov.

A že takrat je bil objekt takorekoč zastarel za potrebe vrhunskega športa. Kranj je imel pokrit 25-metrski bazen že desetletje pred Ljubljano in v njem so se gradili uspehi kranjskega vaterpola in bratov Petrič. Nov razkorak se je pojavil leta 1995, ko so v Kranju odprli pokrit olimpijski bazen, sledil je objekt v Mariboru, pred leti tudi v Kopru, pa nazadnje 25-metrski bazen v Novi Gorici. Ljubljanska politika je svoje obljube pozabljala in prestolnica je čakala. Že v nekdanji skupni državi in nato v 90. letih se je potreba po pokritem bazenu namreč razvijala tudi v Ljubljani, kjer so v težkih razmerah trenirali olimpijci Igor in Nace Majcen, Jure Bučar in nova generacija nadarjenih športnikov na čelu s poznejšim svetovnim rekorderjem Petrom Mankočem. Četrt stoletja čakanja na nov objekt Na zahteve je ob 70-letnici stare Ilirije odgovorila takratna ljubljanska županja Viktorija Potočnik, ki je 8. maja 1999 ob robu tradicionalnega mitinga ob osvoboditvi mesta v drugi svetovni vojni postavila temeljni kamen. A to je bil le začetek čakanja na nov objekt, ki je trajalo več kot četrt stoletja. Delno je mesto potrebe po objektu pokrilo leta 2003, ko je za potrebe ženskega dela tekmovanja na evropskem prvenstvu v vaterpolu temeljito prenovo doživelo Kodeljevo, ki je dobilo tudi t. i. presostatični balon za vadbo pozimi. Sledila je prenova Kolezije, Ilirija je ostala v predalih. Zanimivo je bilo obdobje ob prelomu tisočletja, ko sta Plavalno zvezo Slovenije vodila Ivan Zidar in Jure Prosen iz slovenskega gradbenega velikana SCT, plavalni klub Ilirijo, ki je domovala na starem bazenu, pa še eden od nekdanjih kadrov SCT Nestor Mankoč, v tem obdobju lastnik podjetja Zil Inženiring.

Peter Mankoč, Anja Čarman in Sara Isaković pred odhodom na olimpijske igre 2008 s pokroviteljem Plavalne zveze Slovenije Ivanom Zidarjem. FOTO: Bobo icon-expand