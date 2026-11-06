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Slovenija

Ljubljana z novo stanovanjsko sosesko in skoraj 100 stanovanji

Ljubljana, 06. 11. 2026 16.45 pred 47 minutami 2 min branja 19

Avtor:
STA
Stanovanja v novi stanovanjski soseski Rakova jelša I

Javni stanovanjski sklad Mestne občine Ljubljana je na Ulici Franja Novaka odprl sosesko mestnih stanovanj Rakova jelša I, v kateri je 99 stanovanj, od tega 10 prilagojenih osebam z oviranostmi. Fond sklada zdaj obsega skoraj 5000 mestnih stanovanj, v prihodnjih letih pa ga nameravajo še povečati, so sporočili z občine.

Kot so navedli v sporočilu za javnost, so v soseski, ki so jo zasnovali arhitekti podjetja Nava, projekt pa so izvedli v družbi VG5, poleg 99 stanovanj uredili okolico z otroškim igriščem ob Ljubljanici ter parkiriščem s 102 parkirnima mestoma. Ob objektih so na voljo tudi kolesarnice in objekti za ločeno zbiranje komunalnih odpadkov.

Skupna bruto površina soseske znaša 9887 kvadratnih metrov, umeščena pa je med Ulico Jožeta Mirtiča in Srebrničevo ulico v četrtni skupnosti Trnovo. Sklad je gradnjo začel leta 2024. Pogodbena vrednost javnega naročila je znašala 18 milijonov evrov, na spletnih straneh poroča časnik Dnevnik.

Direktorica ljubljanskega stanovanjskega sklada Živa Matjašič je po navedbah MOL ob odprtju izpostavila, da je bilo letošnje leto zanje zelo uspešno. Nova soseska je primer dobrega sodelovanja med občino in državo, saj so za gradnjo pridobili posojilo SID banke, za katero je sredstva zagotovila država, je spomnila.

Ljubljanski župan Zoran Janković je ob tej priložnosti sporočil, da bo prenova Barjanske ceste končana do konca letošnjega leta, nato pa se bodo začela dela na mostu čez Curnovec. "Računam, da boste najpozneje do marca prihodnje leto imeli avtobus, ki bo tu ustavil, peljal čez Rakovo jelšo do P+R Barje, tako da boste imeli najhitrejšo pot do centra mesta," je napovedal.

Zoran Janković ob odprtju stanovanjske soseske Rakova jelša I
Zoran Janković ob odprtju stanovanjske soseske Rakova jelša I
FOTO: Bobo

Soseska Rakova jelša I bo skupaj s soseskama Rakova jelša II in III tvorila zaokroženo celoto. Stanovanja v soseski Rakova jelša II so odprli pred tremi leti, stanovanja v soseski Rakova jelša III pa bodo predvidoma vseljiva prihodnje leto. Skupaj bo ljubljanski stanovanjski sklad tam zagotovil 308 mestnih stanovanj, so še zapisali na mestni občini.

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KOMENTARJI19

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Antifriz
06. 11. 2026 17.53
Čestitke, stvari se premikajo v pravo smer...
Odgovori
0 0
misekmali
06. 11. 2026 17.46
Prvi dan je že pravo ulično prvenstvo pri pripravi čevapov.
Odgovori
+1
1 0
Rookoko
06. 11. 2026 17.45
Grdo
Odgovori
+1
1 0
BBcc
06. 11. 2026 17.45
Pod Janšo bojo samo vile za elito. Narod pa klinc gleda.
Odgovori
+0
1 1
Aleksander55
06. 11. 2026 17.42
Najbol da oplodim 200 punc, mam pol socjalno do konc življenja. Eni se glih zarad tega množijo.
Odgovori
+1
2 1
psv01
06. 11. 2026 17.41
kok pa so cene kej na m2 ?? o tem pa raje ne bi ane, ker so cene mladim enostavno previsoke....kako nej si pol ustvarimo svoje lastno življenje, če pa so tako astronomske cene?
Odgovori
+2
3 1
Aleksander55
06. 11. 2026 17.40
Nam vsak mesec višajo za 5eur,
Odgovori
+1
2 1
Aleksander55
06. 11. 2026 17.39
to z tehnike in inžinirje.
Odgovori
+3
5 2
SS WikingDivision
06. 11. 2026 17.36
Dejmo mal pogledat priimke na domofonih..
Odgovori
+4
6 2
cilinderr
06. 11. 2026 17.34
kje bo pa pleh od teh stanovalcev parkiran?
Odgovori
+2
4 2
Kviz
06. 11. 2026 17.32
Upam da bodo namenjena Slovencem. Pa tudi đamije in pravoslavne cerkve naj ne bo zdravem.
Odgovori
+3
5 2
ijsales
06. 11. 2026 17.31
Bojda se ljubkovalno imenuje Slovenska vas....
Odgovori
+6
6 0
BBcc
06. 11. 2026 17.34
Eni jo imenujejo Svobodna vas.
Odgovori
+1
4 3
Andrej07
06. 11. 2026 17.23
Kolilo je kraljica tukaj pokasiral ?
Odgovori
+3
7 4
BBcc
06. 11. 2026 17.25
Janša ni v Ljubljani gradil stanovanj.
Odgovori
-3
4 7
BBcc
06. 11. 2026 17.12
Prejšnja vlada in njihovo delo.👌
Odgovori
-2
6 8
M_teoretik
06. 11. 2026 17.23
To Zoki propagira kandidata Mesca!?
Odgovori
+0
2 2
BBcc
06. 11. 2026 17.24
Ne. To je delo prejšnje vlade.
Odgovori
-3
4 7
M_teoretik
06. 11. 2026 17.35
Ja, sej!?
Odgovori
-3
0 3
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