Ljubljana z novo stanovanjsko sosesko in skoraj 100 stanovanji

Kot so navedli v sporočilu za javnost, so v soseski, ki so jo zasnovali arhitekti podjetja Nava, projekt pa so izvedli v družbi VG5, poleg 99 stanovanj uredili okolico z otroškim igriščem ob Ljubljanici ter parkiriščem s 102 parkirnima mestoma. Ob objektih so na voljo tudi kolesarnice in objekti za ločeno zbiranje komunalnih odpadkov.

Skupna bruto površina soseske znaša 9887 kvadratnih metrov, umeščena pa je med Ulico Jožeta Mirtiča in Srebrničevo ulico v četrtni skupnosti Trnovo. Sklad je gradnjo začel leta 2024. Pogodbena vrednost javnega naročila je znašala 18 milijonov evrov, na spletnih straneh poroča časnik Dnevnik.

Direktorica ljubljanskega stanovanjskega sklada Živa Matjašič je po navedbah MOL ob odprtju izpostavila, da je bilo letošnje leto zanje zelo uspešno. Nova soseska je primer dobrega sodelovanja med občino in državo, saj so za gradnjo pridobili posojilo SID banke, za katero je sredstva zagotovila država, je spomnila.