Ljubljana začasno brez letalske povezave z Brusljem

Trenutno lete v Slovenijo poleg Brussels Airlines in Wizz Aira, ki trikrat tedensko leti tudi na londonski Luton, opravljajo še Aeroflot (petkrat tedensko v Moskvo), Air France (devetkrat tedensko v Pariz), Air Montenegro (dvakrat tedensko v Podgorico), Air Serbia (devetkrat tedensko v Beograd in dvakrat tedensko v Niš), Easyjet (trikrat tedensko na londonski Gatwick), Flydubai (trikrat tedensko v Dubaj), LOT Polish Airlines (šestkrat tedensko v Varšavo), Lufthansa (13-krat tedensko v Frankfurt), Swiss International Airlines (štirikrat tedensko v Zürich), Transavia (štirikrat tedensko v Amsterdam) in Turkish Airlines (petkrat tedensko v Istanbul).

Spodbudni novosti

Napovedi letenja za prihodnjo sezono oziroma poletni vozni red so spodbudne, poletna sezona naj bi postregla z novostmi in na ljubljansko letališče vrnila nekaj povezav, ki so bile prekinjene zaradi epidemije covida-19. Povezavam v zimskem voznem redu naj bi se po navedbah Fraporta Slovenija pridružile Transavia France z leti na pariško letališče Orly, Finnair z letenjem v Helsinke, Lufthansa v München, British Airways na London Heathrow, Easyjet na London Heathrow, Easyjet na London Luton, Iberia v Madrid, Windrose v Kijev in Israir v Tel Aviv.