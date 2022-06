Ljubljana zasijala v mavričnih barvah: 'To je praznik in protest za skupnost'

Ljubljana v soboto ni žarela le v sončni svetlobi, temveč tudi v mavričnih barvah. Po zraku so plapolale pisane zastave, v rokah pripadnikov mavrične družine pa so pozornost zahtevali transparenti z močnimi sporočili. V prestolnici je potekal festival Ljubljana Pride, množica pripadnikov LGBTIQ+ skupnosti, ki se je sprehodila po ulicah, pa je svet opozarjala na svojo prisotnost. "Tukaj smo, zahtevamo enakopravnost in spoštovanje," je bila njihova glavna zahteva, ki so jo podprli tudi z množično udeležbo na dogodku.

Od Metelkove ulice do Kongresnega trga se je po cestah prestolnice vila dolga reka ljudi. Nekateri odeti v žive barve, spet drugi z bleščicami ali perjem, tretji nekoliko manj vpadljivi. Mladina in starejši, nekateri otroci tudi v spremstvu staršev. "To je praznik in protest za skupnost. Če ne že prej, pa lahko vsak posameznik to zagotovo začuti, ko se sprehodi po lastnem mestu, lastnih ulicah," je po zaključku povorke povedala Neža Oder, direktorica zavoda Koroška Pride.

icon-expand FOTO: Luka Kotnik icon-chevron-left icon-chevron-right

Čeprav nekoliko netipičen protest, pa kljub vsemu ne smemo pozabiti, kaj je parada ponosa v svoji osnovi. "Po eni strani je seveda tudi zabava in praznovanje naše raznolikosti, a v osnovi je parada vedno bila in bo tudi ostala protest," je jasna predstavnica za stike z javnostmi Parade ponosa Katja Štefanec. Kljub nasmejanim obrazom, veselemu vzdušju, živahni glasbi in mavricah je bila parada tako to še vseeno shod, ki je svet opozarjal na neenakosti, s katerimi se sooča LGBTIQ+ skupnost. "Tukaj smo, zahtevamo enakopravnost in spoštovanje," je bilo njihovo glavno letošnje vodilo. Neenakosti pa obstajajo tudi med manjšinami znotraj skupnosti. "Mavrična skupnost je zares mavrična," je dejal predsednik športnega društva Out in Slovenija Andrej Pišl in s tem opisal njeno raznolikost. "Če so se pravice širše gejevske in lezbične skupnosti nekako izboljšale tekom let, pa so še posebej tiste v trans, interspolni pa tudi biseksualni skupnosti postavljene na stranski tir. O njih se manjkrat govori ali pa se o njih govori z neko distanco. Raznolikost te skupnosti bomo lahko praznovali takrat, ko bodo vsi glasovi slišani in spoštovani," je jasen. 'Pomlajena' parada

"Parade so po eni strani pomembne, zato ker dajo vidnost LGBTIQ+ skupnosti kot taki, po drugi strani pa so tudi nekakšna priložnost, da se s problematiko ukvarjajo tudi mediji, politiki in ostali. Če smo večino leta velikokrat skriti, pa smo tekom celotnega meseca ponosa veliko bolj vidni."- Andrej Pišl

Svoje sporočilo pa svetu niso predajali le z besedami in transparenti. Da zahteve protestnikov ne bi ostale neslišane, je poskrbelo tudi, po mnenju nekaterih, rekordno število udeležencev. Neuradne ocene pravijo, da naj bi se festivala udeležilo okoli 5000 oseb. Na uradne številke bo sicer treba počakati še teden dni. Štefančeva medtem opaža, da je na paradi vsako leto tudi več mladih. "Povprečna starost udeležencev se niža," je dejala. Mladostno starostno sestavo pa so opazili tudi številni drugi udeleženci parade. Med njimi je bil tudi 63-letni Britanec Graeme Deas, ki se je parade udeležil s partnerjem. "Presenečen sem nad tem, kako mladi so vsi. Opažam, da se parade ni udeležilo veliko LGBT oseb moje starosti. Na londonski paradi ponosa je nekoliko drugače, tam je veliko več starejših oseb," je dejal.

icon-expand 'To je praznik in protest za skupnost' FOTO: Luka Kotnik

Da je sploh v zadnjih letih vse več mladih pripadnikov skupnosti, je sicer po mnenju sogovornikov med drugim posledica vse večje ozaveščenosti med mladimi. Mladih LGBTIQ+ oseb je bilo sicer po mnenju Pišla vedno v izobilju, vendar pa se te velikokrat niso počutile dovolj varno, da bi se razkrile. "Fenomenalno se mi zdi, da so nekateri otroki na parado prišli v spremstvu staršev. Sam si tega zase nisem nikoli predstavljal," je dejal.

Občutek varnosti pa po mnenju Štefančeve ob tem vpliva tudi na to, da osebe svojo spolno usmerjenost razkrijejo pri vse bolj rosnih letih. "Pri tem veliko pomaga tudi pozitivna reprezentacija v medijih, naši dogodki in naše aktivnosti, naš trud, da zagotavljamo varne prostore v šolah. Vsaka takšna pozitivna izkušnja lahko predstavlja življenje ali smrt za neko mlado LGBT osebo," je poudarila. 'Močna in upanja polna parada' Vse to pa sogovornike navdaja z upanjem v prihodnost sveta. "Mladi prihajajo tudi na pozicije odločanja, zaradi česar je upanje na napredek," pa dodaja Pišl. A mladi niso edina svetla zvezda, ki skupnosti kaže upanje. "Letos spremljamo nekoliko drugačno politično situacijo, kot smo jo leta poprej. V naši skupnosti moramo biti še posebej pozorni, da spremljamo odločevalce pri odločanju glede naše skupnosti," pravi Neža Oder. "Čas je za mavrični glas," so vzklikali udeleženci festivala in ta glas želijo, da je slišan tudi v novoizvoljeni vladi. Še lani so sicer na festivalu opozarjali na škodljive politike Slovenije, ki se je spogledovala s tistimi na Madžarskem in Poljskem. Zdaj zahtevajo izboljšanje. "Čutimo tudi, da bomo v novi vladi dobili sogovornice in sogovornike. Zato smo tudi pripravljene, da bomo lahko skupaj delali in v naslednjih štirih letih naredili napredek na področju LGBT pravic," je dejala Štefančeva, ki je letošnjo parado ocenila za močno in polno upanja.

icon-expand FOTO: Luka Kotnik icon-chevron-left icon-chevron-right