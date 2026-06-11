Ljubljančani bodo o parkirnem odloku odločali 12. julija

Med 7. in 9. julijem bo medtem potekalo predčasno glasovanje, danes pa so stekli roki za opravila, potrebna za izvedbo referenduma. Referendumsko vprašanje se bo glasilo: "Ali ste za to, da se uveljavi 4. člen odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o urejanju prometa v Mestni občini Ljubljana, ki uvaja ureditev parkiranja v območjih sosesk (15.a, 15.b in 15.c člen), ki ga je Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejel na seji dne 23. 3. 2026?"

Štepanjsko naselje FOTO: Bobo

Volilnih upravičencev, ki se bodo na referendumu lahko izrekli, je v Ljubljani skupaj 227.376, je danes skladno z zakonom o volilni in referendumski kampanji objavilo ministrstvo za notranje zadeve in javno upravo. Za uspeh referenduma morajo pobudniki doseči zavrnitveni kvorum. Po zakonu o referendumu in ljudski iniciativi bo odlok zavrnjen, če bo proti njemu glasovala večina volivcev, ki so veljavno glasovali, pod pogojem, da proti odloku glasuje najmanj petina vseh volivcev. To bo tretji občinski referendum po letu 2000 in prvi, ki ga je sprožila obsežna akcija zbiranja podpisov občanov. Civilna družba, nezadovoljna z občinsko parkirno politiko, je namreč zbrala več kot 14.000 podpisov podpore za razpis referenduma. Pobudniki, Civilna iniciativa za Ljubljano, nasprotujejo odloku, ki bi na novo uredil parkiranje v ljubljanskih soseskah z uvedbo plačljivega parkiranja in dovolilnic za stanovalce. Čeprav je Mestna občina Ljubljana marca sprejeti odlok prejšnji teden umaknila, v Civilni iniciativi za Ljubljano vztrajajo pri referendumu. Umik odloka je po njihovem prepričanju pravno sporen, saj da je ta možen zgolj v primeru neustavnosti, nezakonitosti ali neskladnosti.

Zoran Janković FOTO: Bobo