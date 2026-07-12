Ljubljančani na referendum o parkirnem odloku

Ob 7. uri se je v Ljubljani za 12 ur odprlo 257 volišč. Volilnih upravičencev je 227.324, na predčasnem glasovanju, ki je potekalo od torka do četrtka, je glas po podatkih občinske volilne komisije oddalo 4600 ljudi. Za primerjavo - predčasnega glasovanja pred lokalnimi volitvami leta 2022 se je udeležilo 7000 volivcev.

Referendumsko vprašanje se bo glasilo: "Ali ste za to, da se uveljavi 4. člen odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o urejanju prometa v Mestni občini Ljubljana, ki uvaja ureditev parkiranja v območjih sosesk (15.a, 15.b in 15.c člen), ki ga je Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejel na seji dne 23. 3. 2026?"

To bo tretji občinski referendum po letu 2000 in prvi, ki ga je sprožila obsežna akcija zbiranja podpisov občanov. V Civilni iniciativi za Ljubljano so jih s pomočjo somišljenikov zbrali nekaj več kot 14.000. Čeprav je Mestna občina Ljubljana odlok umaknila, so v civilni iniciativi pri referendumu vztrajali, saj je bil umik po njihovem prepričanju pravno sporen.