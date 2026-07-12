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Slovenija

Ljubljančani na referendum o parkirnem odloku

Ljubljana, 12. 07. 2026 10.03 pred 22 minutami 2 min branja 2

Avtor:
STA Ne.M.
Referendumsko glasovanje

Ljubljančani bodo na današnjem referendumu odločali o odloku o parkirni politiki, ki bi na novo uredil parkiranje v ljubljanskih soseskah z uvedbo plačljivega parkiranja in dovolilnic za stanovalce. Mestni svet je sicer odlok umaknil, a je umik po prepričanju pobudnikov referenduma pravno sporen. Ljubljanska občina v kampanji ni sodelovala.

Predstavitev rezultatov zbiranja podpisov za razpis referenduma
Predstavitev rezultatov zbiranja podpisov za razpis referenduma
FOTO: Bobo

Ob 7. uri se je v Ljubljani za 12 ur odprlo 257 volišč. Volilnih upravičencev je 227.324, na predčasnem glasovanju, ki je potekalo od torka do četrtka, je glas po podatkih občinske volilne komisije oddalo 4600 ljudi. Za primerjavo - predčasnega glasovanja pred lokalnimi volitvami leta 2022 se je udeležilo 7000 volivcev.

Referendumsko vprašanje se bo glasilo: "Ali ste za to, da se uveljavi 4. člen odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o urejanju prometa v Mestni občini Ljubljana, ki uvaja ureditev parkiranja v območjih sosesk (15.a, 15.b in 15.c člen), ki ga je Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejel na seji dne 23. 3. 2026?"

To bo tretji občinski referendum po letu 2000 in prvi, ki ga je sprožila obsežna akcija zbiranja podpisov občanov. V Civilni iniciativi za Ljubljano so jih s pomočjo somišljenikov zbrali nekaj več kot 14.000. Čeprav je Mestna občina Ljubljana odlok umaknila, so v civilni iniciativi pri referendumu vztrajali, saj je bil umik po njihovem prepričanju pravno sporen.

Referendum o parkirnem odloku
Referendum o parkirnem odloku
FOTO: Bobo

Ljubljanska občina v kampanji ni sodelovala, župan Zoran Janković pa je vztrajal, da bodo volivci glasovali o odloku, ki ne obstaja. Referenduma se ne namerava udeležiti.

Za uspeh referenduma morajo pobudniki doseči zavrnitveni kvorum. Po zakonu o referendumu in ljudski iniciativi bo odlok zavrnjen, če bo proti njemu glasovala večina volivcev, ki so veljavno glasovali, pod pogojem, da proti odloku glasuje najmanj petina vseh volivcev oz. okoli 45.500.

referendum glasovanje parkiranje

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KOMENTARJI2

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Vakalunga
12. 07. 2026 10.28
Do zdej niso novinarji napisali edino pomembno stvar v tej BURLESKI, KDO JE LASTNIK ZEMLJIŠČA ??? To je edino kar šteje, referendum neke kvazi skupnosti ( cela država alči nič ) o tuji lastnini ni mogoč..
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HuffyPuffy
12. 07. 2026 10.26
koliko mil. se bo spet vrglo v smeti? ce je zadeva ze umaknjena, kaj se bo doseglo z zavrnitvijo?
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