Prebivalci ljubljanskih Kosez so nezadovoljni z ureditvijo svoje okolice. Na novo postavljeni potopni količki so jim, kot so pripovedovali, precej zagrenili življenje. Pred količki naj bi že obstalo reševalno vozilo, prav tako do blokov s kombiji ne morejo dostavljavci ali obrtniki. Župan Zoran Janković, ki je prepričan, da avtomobili v naselja ne sodijo, sicer obljublja rešitve, a bo treba nanje še malce počakati.