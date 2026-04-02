Ljubljančanka nasedla goljufu Evgeniju: škode za skoraj pol milijona

Sogovornica časnika Dnevnik, ki je želela ostati anonimna, je v iskanju hitrega zaslužka lani prek aplikacije Revolut vzpostavila stik z domnevnim predstavnikom družbe Corte Hill iz Londona, ki se je predstavil pod lažnim imenom Evgenij. Obljubil ji je izplačilo dobička vsaka dva tedna, in sicer po poteku določene dobe vlaganja.

Prvič je po navedbah časnika vložila 250 evrov, nato pa je na Evgenijevo pobudo začela vlagati vse višje zneske. Med avgustom in oktobrom lani je opravila 15 nakazil, skupno je za trgovanje namenila okoli 370.000 evrov. Kurirju osumljencev pa je v dveh zneskih predala še skoraj 65.000 evrov.

Ko pa je iz svoje kriptodenarnice želela vzeti denar, so ji dejali, da mora plačati stroške za prejem tega denarja. Denar naj bi ji pripeljali s kombijem, a bi morala pred tem s šiframi in gesli v različnih jezikih potrditi svojo identiteto. "Vsakič so storili tako, da sem se zmotila in denarja nisem mogla dobiti," je opisala.

Potem ko so storilci ugotovili, da dodatnega denarja od žrtve ne bodo prejeli, se je nanjo obrnil moški, ki je zatrdil, da je denar našel, hkrati pa dodal, da potrebuje 5750 evrov za prenakazilo denarja. Ljubljančanka mu je nakazala 750 evrov, ostalo pa naj bi založil sam. "Nasedla sem še enemu šarlatanu," je povedala žrtev.