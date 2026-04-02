Ljubljančanka nasedla goljufu Evgeniju: škode za skoraj pol milijona

Sogovornica časnika Dnevnik, ki je želela ostati anonimna, je v iskanju hitrega zaslužka lani prek aplikacije Revolut vzpostavila stik z domnevnim predstavnikom družbe Corte Hill iz Londona, ki se je predstavil pod lažnim imenom Evgenij. Obljubil ji je izplačilo dobička vsaka dva tedna, in sicer po poteku določene dobe vlaganja.
Prvič je po navedbah časnika vložila 250 evrov, nato pa je na Evgenijevo pobudo začela vlagati vse višje zneske. Med avgustom in oktobrom lani je opravila 15 nakazil, skupno je za trgovanje namenila okoli 370.000 evrov. Kurirju osumljencev pa je v dveh zneskih predala še skoraj 65.000 evrov.
Ko pa je iz svoje kriptodenarnice želela vzeti denar, so ji dejali, da mora plačati stroške za prejem tega denarja. Denar naj bi ji pripeljali s kombijem, a bi morala pred tem s šiframi in gesli v različnih jezikih potrditi svojo identiteto. "Vsakič so storili tako, da sem se zmotila in denarja nisem mogla dobiti," je opisala.
Potem ko so storilci ugotovili, da dodatnega denarja od žrtve ne bodo prejeli, se je nanjo obrnil moški, ki je zatrdil, da je denar našel, hkrati pa dodal, da potrebuje 5750 evrov za prenakazilo denarja. Ljubljančanka mu je nakazala 750 evrov, ostalo pa naj bi založil sam. "Nasedla sem še enemu šarlatanu," je povedala žrtev.
Policija sprožila preiskavo
Konec leta je zoper neznane storilce na sektor kriminalistične policije vložila kazensko ovadbo. S policijske uprave Ljubljana so za Dnevnik potrdili, da so prejeli prijavo ter da v zadevi vodijo predkazenski postopek.
Kot so pojasnili na policiji, so preiskave za izsleditev storilcev in ukradenih sredstev otežene in dolgotrajne. Prav zaradi tega pa je delež odkritih storilcev nizek. Leta 2024 so odkrili 14,9 odstotka storilcev spletnih prevar, lani pa 9,6 odstotka.
Število primerov pa še vedno narašča. Lani so policisti preiskali okoli 2000 prijav spletnih goljufij, pri katerih je nastalo za okoli 22 milijonov evrov škode, leta 2024 pa 1900 prijav spletnih goljufij, pri katerih je nastalo za 32 milijonov škode.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.