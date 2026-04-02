Slovenija

Ljubljančanka nasedla goljufu Evgeniju: škode za skoraj pol milijona

Ljubljana, 02. 04. 2026 11.08 pred 26 dnevi 2 min branja 132

Avtor:
STA M.S.
Kriptovalute

Žensko iz Ljubljane so za zdaj neznani storilci lani ogoljufali za skoraj 435.000 evrov. Okoli 370.000 evrov je nakazala za trgovanje s kriptovalutami, skoraj 65.000 evrov pa je izročila kurirju osumljencev za stroške končnega izplačila. Policija v zadevi vodi predkazenski postopek.

Sogovornica časnika Dnevnik, ki je želela ostati anonimna, je v iskanju hitrega zaslužka lani prek aplikacije Revolut vzpostavila stik z domnevnim predstavnikom družbe Corte Hill iz Londona, ki se je predstavil pod lažnim imenom Evgenij. Obljubil ji je izplačilo dobička vsaka dva tedna, in sicer po poteku določene dobe vlaganja.

Prvič je po navedbah časnika vložila 250 evrov, nato pa je na Evgenijevo pobudo začela vlagati vse višje zneske. Med avgustom in oktobrom lani je opravila 15 nakazil, skupno je za trgovanje namenila okoli 370.000 evrov. Kurirju osumljencev pa je v dveh zneskih predala še skoraj 65.000 evrov.

Ko pa je iz svoje kriptodenarnice želela vzeti denar, so ji dejali, da mora plačati stroške za prejem tega denarja. Denar naj bi ji pripeljali s kombijem, a bi morala pred tem s šiframi in gesli v različnih jezikih potrditi svojo identiteto. "Vsakič so storili tako, da sem se zmotila in denarja nisem mogla dobiti," je opisala.

Potem ko so storilci ugotovili, da dodatnega denarja od žrtve ne bodo prejeli, se je nanjo obrnil moški, ki je zatrdil, da je denar našel, hkrati pa dodal, da potrebuje 5750 evrov za prenakazilo denarja. Ljubljančanka mu je nakazala 750 evrov, ostalo pa naj bi založil sam. "Nasedla sem še enemu šarlatanu," je povedala žrtev.

Ljubljančanka je stik z goljufom navezala na aplikaciji Revolut.
FOTO: Shutterstock

Policija sprožila preiskavo

Konec leta je zoper neznane storilce na sektor kriminalistične policije vložila kazensko ovadbo. S policijske uprave Ljubljana so za Dnevnik potrdili, da so prejeli prijavo ter da v zadevi vodijo predkazenski postopek.

Kot so pojasnili na policiji, so preiskave za izsleditev storilcev in ukradenih sredstev otežene in dolgotrajne. Prav zaradi tega pa je delež odkritih storilcev nizek. Leta 2024 so odkrili 14,9 odstotka storilcev spletnih prevar, lani pa 9,6 odstotka.

Število primerov pa še vedno narašča. Lani so policisti preiskali okoli 2000 prijav spletnih goljufij, pri katerih je nastalo za okoli 22 milijonov evrov škode, leta 2024 pa 1900 prijav spletnih goljufij, pri katerih je nastalo za 32 milijonov škode.

kriptovalute goljufija
KOMENTARJI132

KVAJSTABO
15. 04. 2026 08.19
Ima se, može se. Ljudje, ne bodite požrešni, s seboj ne boste nič odnesli.
Odgovori
+1
1 0
Samo navijač
02. 04. 2026 19.49
Potolceni kramloh !!!! Zvezne rezerve imajo doktorje ekonomije. Računalniške modele in 24.000 zaposlenih. Pa vendar inflacija še vedno preseneča vse. Bitcoin nima nobenega ekonomista. Pa vendar je njegova inflacija vedno znana. Preprostost je vrhunec prefinjenosti.
Odgovori
0 0
travc
02. 04. 2026 16.58
Kaj se dogaja s tem folkom?
Odgovori
+3
3 0
papaleja .
02. 04. 2026 16.57
Pa je lahko nekdo tako prizadet??? Prav ji bodi goski zmesani
Odgovori
+4
5 1
a res1
02. 04. 2026 16.42
Položnice so pa stare 10 let. So iz leta 2016. Pbbližajte si jih.
Odgovori
+2
2 0
bossanoga
02. 04. 2026 16.41
sigurno je vlagala denar, ki ni bil pošteno zaslužen...........
Odgovori
+4
6 2
Qwerty
02. 04. 2026 16.37
Nevem kako ima eden ki je tako zabit na računu 450.000€ in jih celo podari. Tukaj ne gre to skupaj. Ce si jih zasluzil posteno z delom jih ne boš razsipal, če si jih pa dobil na lahko pa velja rek..tako kot pride, tako tudi gre
Odgovori
+2
3 1
cirenij
02. 04. 2026 16.19
Oh. da imam 435.000 evr.! Ne rabim nobenih vlaganj. A je ta ženska "dihtik"? Ali pa že demenca?
Odgovori
+5
6 1
adorn
02. 04. 2026 16.08
kak se jim sploh da trošit energijo za to, ko obstaja velika možnost da te okradejo, če bi kdaj mel tolko dnarja sploh ne pride v poštev da nekaj preko spleta delam
Odgovori
+1
2 1
Nace Štremljasti
02. 04. 2026 15.57
taki goljufi morajo dobiti nobelovo nagrado
Odgovori
+7
8 1
Mladi? Plasto
02. 04. 2026 15.52
vsaka šola nekaj stane ..... gospa je diplomirala na faksu življenja in kuštal je pol miljona ....
Odgovori
+7
7 0
mackon08
02. 04. 2026 15.46
Še premalo so ji vzeli, zaradi pohlepa je ostala brez denarja.
Odgovori
+5
6 1
Kriss slo
02. 04. 2026 15.46
pa je sla dediscina..tolk gl..p ne mores imet pol miljona na lagerju..zasluzila jih sigurno ni..
Odgovori
+5
6 1
Xxdproxx
02. 04. 2026 15.39
to ni goljufija. to je davek na hlupost
Odgovori
+10
11 1
DAN ODPRTIH VRAT
02. 04. 2026 15.36
Jaz ne zamerim... Več kot očitno gre za verno desničarsko, ki je cerkev ne dopušča interneta in boga se informira le na Novi TV. Tam pa ne govorijo o takih stvareh, ampak samo o Golobu
Odgovori
+4
7 3
DAN ODPRTIH VRAT
02. 04. 2026 15.32
Pošteno bi bilo, da se ji povrne denar iz proračuna
Odgovori
+1
5 4
KVAJSTABO
15. 04. 2026 08.24
Dan odprtih vrat, ljudje očitn ne razumejo sarkazma in zato ti talajo -. Od mene 10+
Odgovori
0 0
periot22
02. 04. 2026 14.48
Za neumne in pohlepne pač ni denar!
Odgovori
+6
8 2
mungus
02. 04. 2026 14.40
to je čista kapitalistična obžrtnost...nikad dosta....upam da še ima vsaj 2 milijona evričev da bo sirota lahko preživela...ja aj.
Odgovori
+4
5 1
SpamEx
02. 04. 2026 14.34
Halo Jevgenij Onjegin iz NLBja pri telefonu
Odgovori
+5
5 0
Ne hodimnavolitve
02. 04. 2026 15.32
Tu pa Netočka iz OTP🤣
Odgovori
+3
3 0
Potouceni kramoh
02. 04. 2026 14.27
Kriptopralnica deluje brezhibno.
Odgovori
+7
7 0
