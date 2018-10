Ljubljančanu zasegli 24 sadik konoplje

Policisti PP Ljubljana Bežigrad so to sredo na podlagi odredbe sodišča opravili hišno preiskavo pri 27-letniku, za katerega je obstajal sum gojenja prepovedane droge - konoplje. Na naslovu prebivanja v okolici Ljubljane so pri preiskavi odkrili dva prirejena prostora za gojenje prepovedane droge konoplje z vsemi pripadajočimi pripomočki (luči, ventilatorji, gnojila itd.) v obeh šotorih je bilo skupno 24 sadik konoplje, višine do 135 cm. V enem od prostorov je bila odkrita oprema za postavitev še enega prirejenega prostora (laboratorija). Zoper 27-letnika bo podana kazenska ovadba na pristojno tožilstvo zaradi utemeljenih sumov kaznivega dejanja neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami po 186. členu KZ-1.