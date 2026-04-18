Ljubljanica ni smetišče: iz reke potegnili celo električni skiro

Čiščenje Ljubljanice je potekalo od Špice do Zmajskega mosta, pri njem pa so sodelovali potapljači društev Slovenske potapljaške zveze, ribiči, gasilci, čolnarji, reševalci in drugi.

V okviru akcije so potapljači ponovno zavihali rokave in Ljubljanico očistili za 800 kg odpadkov. V sklopu ekološko-čistilne akcije Ljubljanica 2026 se je zbralo 32 potapljačev, ribičev, gasilcev in ostalih prostovoljcev, ki so s skupnimi močmi očistili Ljubljanico in njena nabrežja, vse od Ribiškega doma Barje na Livadi do Tromostovja. Pri tem so iz nje potegnili 800 kilogramov odpadkov, med katerimi so se znašli: stoli, kolesa, steklenice, plastika.

Predsednik Društva za podvodne aktivnosti Vivera Miro Potočnik je povedal, da letos v akciji sodeluje 32 potapljačev iz vse Slovenije. Danes pa so bili za to tudi idealni pogoji, predvsem dobra vidljivost Ljubljanice, saj že dolgo ni bilo dežja.

Količina odpadkov v Ljubljanici se je po Potočnikovih besedah v 35 letih zmanjšala za več kot 75 odstotkov. V začetkih akcije so iz Ljubljanice dvignili tudi po pet ton odpadkov, nekoč kar 38 koles. Letos med odpadki prednjačijo električni skiroji. Tudi lokali ob Ljubljanici so zdaj po njegovih besedah "bolj pregnani" in ponoči zaklepajo stole, tako da je tudi teh v reki manj. V strugi so po njegovih besedah sicer skozi leta našli že "vse živo", letos je bil med bolj zanimivimi najdbami kip zmajčka.

Po besedah predstavnice za odnose z javnostmi Turizma Ljubljana Branke Gradišar se med odpadki vedno najde kakšen prometni znak, računalnik, železje, predvsem pa veliko plastenk. Smeti, ki jih potapljači potegnejo iz Ljubljanice, vedno pregleda tudi policija, če se med njimi skriva kakšno dokazno gradivo.

Gradišar pravi, da so nabrežja Ljubljanice nekakšna dnevna soba meščanov, zato si želijo, da ostanejo čista in prijetna za bivanje.

Tako so tudi Čevljarski most danes prelevili v dnevno sobo na prostem, v kateri je za glasbeno kuliso poskrbel pianist Rok Zalokar, stripar Izar Lunaček je za obiskovalce ustvarjal razglednice, edina ljubljanska dežnikarica Marija Lah pa je obiskovalce naučila spretnosti popravila dežnikov, ki jih običajno vse prehitro zavržemo.

Najmlajši so izdelovali knjižne kazalke in origami škatlice iz starih letakov Turizma Ljubljana in tako krepili odnos do recikliranja.

Med obiskovalci so se po nabrežju sprehajali tudi fantje in dekleta, oblečeni v stare meščanske oprave. Med njimi pa je bil tudi Povodni mož, ki je iskal svojo Urško in jo skušal odpeljati s sabo v Ljubljanico. Prireditev so simbolično sklenili s podelitvijo medovitih rož mimoidočim v zahvalo za njihovo skrb za okolje.

Tradicionalna spomladanska okoljska akcija Mestne občine Ljubljana Za lepšo Ljubljano vsako leto poteka od 22. marca, svetovnega dneva voda, do 22. aprila, svetovnega dneva Zemlje. V njej sodelujejo vsa turistična društva in četrtne skupnosti, meščanke in meščane pa s to akcijo spodbujajo k skrbi za zeleno, čisto in urejeno mesto.