Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Slovenija

Ljubljanica ni smetišče: iz reke potegnili celo električni skiro

Ljubljana , 18. 04. 2026 14.12 pred 15 minutami 3 min branja 1

Avtor:
A.K. STA
Čiščenje Ljubljanice

Organizatorji tradicionalne, že 35. spomladanske okoljske akcije Za lepšo Ljubljano, ki se je sklenila s čiščenjem Ljubljanice, z zadovoljstvom ugotavljajo, da je v njej vsako leto manj odpadkov. Potapljači so odpadke na ogled in v opomin, da reka ni smetišče, zbrali na Čevljarskem mostu. Med njimi prednjačijo električni skiroji za izposojo.

Čiščenje Ljubljanice je potekalo od Špice do Zmajskega mosta, pri njem pa so sodelovali potapljači društev Slovenske potapljaške zveze, ribiči, gasilci, čolnarji, reševalci in drugi.

V okviru akcije so potapljači ponovno zavihali rokave in Ljubljanico očistili za 800 kg odpadkov. V sklopu ekološko-čistilne akcije Ljubljanica 2026 se je zbralo 32 potapljačev, ribičev, gasilcev in ostalih prostovoljcev, ki so s skupnimi močmi očistili Ljubljanico in njena nabrežja, vse od Ribiškega doma Barje na Livadi do Tromostovja. Pri tem so iz nje potegnili 800 kilogramov odpadkov, med katerimi so se znašli: stoli, kolesa, steklenice, plastika. 

Predsednik Društva za podvodne aktivnosti Vivera Miro Potočnik je povedal, da letos v akciji sodeluje 32 potapljačev iz vse Slovenije. Danes pa so bili za to tudi idealni pogoji, predvsem dobra vidljivost Ljubljanice, saj že dolgo ni bilo dežja.

Količina odpadkov v Ljubljanici se je po Potočnikovih besedah v 35 letih zmanjšala za več kot 75 odstotkov. V začetkih akcije so iz Ljubljanice dvignili tudi po pet ton odpadkov, nekoč kar 38 koles. Letos med odpadki prednjačijo električni skiroji. Tudi lokali ob Ljubljanici so zdaj po njegovih besedah "bolj pregnani" in ponoči zaklepajo stole, tako da je tudi teh v reki manj. V strugi so po njegovih besedah sicer skozi leta našli že "vse živo", letos je bil med bolj zanimivimi najdbami kip zmajčka.

Po besedah predstavnice za odnose z javnostmi Turizma Ljubljana Branke Gradišar se med odpadki vedno najde kakšen prometni znak, računalnik, železje, predvsem pa veliko plastenk. Smeti, ki jih potapljači potegnejo iz Ljubljanice, vedno pregleda tudi policija, če se med njimi skriva kakšno dokazno gradivo.

Gradišar pravi, da so nabrežja Ljubljanice nekakšna dnevna soba meščanov, zato si želijo, da ostanejo čista in prijetna za bivanje.

Tako so tudi Čevljarski most danes prelevili v dnevno sobo na prostem, v kateri je za glasbeno kuliso poskrbel pianist Rok Zalokar, stripar Izar Lunaček je za obiskovalce ustvarjal razglednice, edina ljubljanska dežnikarica Marija Lah pa je obiskovalce naučila spretnosti popravila dežnikov, ki jih običajno vse prehitro zavržemo.

Najmlajši so izdelovali knjižne kazalke in origami škatlice iz starih letakov Turizma Ljubljana in tako krepili odnos do recikliranja.

Med obiskovalci so se po nabrežju sprehajali tudi fantje in dekleta, oblečeni v stare meščanske oprave. Med njimi pa je bil tudi Povodni mož, ki je iskal svojo Urško in jo skušal odpeljati s sabo v Ljubljanico. Prireditev so simbolično sklenili s podelitvijo medovitih rož mimoidočim v zahvalo za njihovo skrb za okolje.

Tradicionalna spomladanska okoljska akcija Mestne občine Ljubljana Za lepšo Ljubljano vsako leto poteka od 22. marca, svetovnega dneva voda, do 22. aprila, svetovnega dneva Zemlje. V njej sodelujejo vsa turistična društva in četrtne skupnosti, meščanke in meščane pa s to akcijo spodbujajo k skrbi za zeleno, čisto in urejeno mesto.

KOMENTARJI1

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Yon Dan
18. 04. 2026 14.55
Ljubljana je umazano mesto, toliko plastičnih odpadkov, ogorkov..... po tleh, polno uničujočoh grdih grafitov. Gospod 10% pravi da je to najlepše mesto na svetu. Daleč od tega. Če bi mu bilo kaj do tega, bi uvedel zelo ostro zakonodajo, kot v Singapurju. V Ljubljani je prevladala balkanska mentaliteta.
Odgovori
0 0
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1641