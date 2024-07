Ljubljanica se je četrto leto zapored prelevila v odbojkarsko igrišče

Ste vedeli, da je odbojka lahko vodni šport? No, samo v Ljubljani. Reka Ljubljanica se je že četrto leto prelevila v odbojkarsko igrišče, na katerem so se pomerili odbojkarji svetovnega kova. 32 jih tekmuje, prihajajo iz vse Evrope, letos sta se pridružila tudi Brazilca. A na zmago znova cilja slovenska naveza, sestrični Tajda in Nina Lovšin. Na Ljubljanici pravzaprav nimata prave konkurence, saj je odbojka na vodi čisto slovenski izum in ga ne poznajo nikjer drugje na svetu.