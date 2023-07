Ljubljano prebudilo grmenje, udare strel zaznala tudi potresna opazovalnica

Je tudi vas prebudilo močno grmenje in bliskanje strel? Niste bili edini. Strele so bile tako močne, da so njihove udare med jutranjo nevihto zaznale tudi merilne naprave na ljubljanski potresni opazovalnici.

Da so udare strel zaznale tudi merilne naprave na ljubljanski potresni opazovalnici, so sporočili iz Agencije za okolje. PREBERI ŠE Nebo nad Slovenijo se je razbesnelo, napovedana še velika toplotna obremenitev Slovenijo od zahoda proti vzhodu prehaja močan nevihtni sistem. Krajevno so nastala neurja z močnimi sunki vetra, lokalno pa tudi nalivi. Iz več krajev po Sloveniji poročajo o nevšečnostih, ponekod je prekinjena tudi dobava električne energije. Sicer pa bo po jutranjih nevihtah čez dan po večini sončno in vroče. Sredi dneva in popoldne je sicer po nižinah pričakovati veliko toplotno obremenitev, Arso je izdal oranžno opozorilo.