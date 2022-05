V središču Ljubljane je sprehajalce zmotil velik roj os, ki je k nam pribrenčal od vsepovsod. Na tradicionalnem srečanju so se – že 15. leto zapored – zbrali ljubitelji vesp iz Slovenije, Italije, Avstrije, Hrvaške in Srbije, se skupaj zapeljali po prestolnici in pokazali, zakaj ta kultni motocikel navdušuje že dolgih 76 let.