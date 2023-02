Ljubljano preplavili razburjeni upokojenci: 'Zahtevamo dostojne pokojnine'

Protestniki so na shodu t. i. ljudske iniciative Glas upokojencev napolnili ljubljanski Trg republike. V večtisočglavi množici na shodu so predvsem starejši prebivalci, številni pa v rokah nosijo slovenske zastave. Prav tako imajo nekateri tudi transparente, s katerimi sporočajo svoje zahteve in sporočila vladi. Med drugim so na njih napisi Zahtevamo dostojne pokojnine, Hočemo zaslužene pokojnine, Mi smo ustvarjali to državo, v kateri sadove uživate zdaj vsi.