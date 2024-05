Ljubljano preplavili tekači in pohodniki

Mestna občina Ljubljana in Timing Ljubljana sta že tradicionalno organizirali tradicionalni 66. pohod Pot ob žici, ki predstavlja največjo športno rekreativno prireditev pri nas. Poleg pohoda se odvija tudi tek trojk, po slikah sodeč pa je prisotnih ogromno ljudi. Tek trojk nima neposrednega tekmovalnega pomena in tudi ne primerjave v evropskem ali svetovnem merilu. Ključno pri teku trojk je namreč sodelovanje in tovarištvo, saj je najpomembnejši tretji, najšibkejši člen ekipe, katerega čas se upošteva kot končni dosežek trojice.

Razglasitev in podelitev priznanj prvim trem ekipam v absolutni kategoriji bo ob 11.30 na osrednjem odru na Kongresnem trgu. Vse ekipe bodo prejele spominske majice ob prevzemu startnih številk.

Največ udeležencev se zbere na pohodu okoli Ljubljane, s tem se obudi spomin na čas, ko je slovensko prestolnico med drugo svetovno vojno obdajala bodeča žica okupatorjev. Pohod poteka vsako leto od četrtka do sobote okoli 9. maja, ko Ljubljana praznuje svojo osvoboditev leta 1945, Evropa pa zaznamuje konec druge svetovne vojne.

Pot poteka po skoraj 35 kilometrov dolgi trasi, kjer so italijanski okupatorji skupaj z več kot 100 bunkerji postavili ograjo iz bodeče žice. Ministrstvo za kulturo je leta 2016 Poti ob žici vpisalo v register žive kulturne dediščine. Prireditev je po navedbah Mestne občine Ljubljana od vsega začetka povezana z ohranjanjem spomina na zgodovino Ljubljane in je eden izmed pomembnih gradnikov identitete mesta. Poleg ohranjanja zgodovinskega spomina vsakoletni pohod ljudi spodbuja, da živijo aktivno in zdravo, da se družijo med seboj in da skrbijo za svoje okolje.