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Slovenija

Ljubljanska avtobusna postaja se začasno seli na Masarykovo

24. 07. 2026 11.40 pred 1 uro 3 min branja 4

Avtor:
STA Ne.M.
Avtobusna postaja Ljubljana

Avtobusna postaja Ljubljana, ki jo od 1. julija upravlja družba Nomago, se bo predvidoma 24. avgusta preselila na novo začasno lokacijo ob Masarykovi cesti. Do selitve prihaja v okviru izvajanja velikega projekta urejanja novega sodobnega potniškega centra Ljubljana, na začasni lokaciji bo postaja do zgraditve nove ob Vilharjevi cesti.

Avtobusna postaja Ljubljana bo na začasni lokaciji potnikom ponudila sodobnejšo infrastrukturo, so v sporočilu za javnost navedli v Nomagu, ki je del skupine Slovenskih železnic.

Začasna avtobusna postaja Ljubljana bo stala na območju dosedanjega parkirišča med tiri in Masarykovo cesto, in bo predstavljala pomemben del osrednjega potniškega vozlišča v prestolnici. Z njeno vzpostavitvijo bo po navedbah Nomaga zagotovljeno nemoteno delovanje avtobusnega prometa v času gradbenih del, hkrati pa bo omogočen nadaljnji razvoj območja okoli železniške postaje.

Avtobusna postaja Ljubljana
Avtobusna postaja Ljubljana
FOTO: Bobo

Na novi lokaciji, ki je trenutno še v urejanju, bo skupaj 46 avtobusnih peronov, od tega jih bo sedem namenjenih zgibnim avtobusom. Skupno število peronov se bo v primerjavi s sedanjo lokacijo, ki je že leta deležna številnih kritik o njeni neprimernosti, povečalo za več kot polovico, kar bo po pričakovanjih upravljavca izboljšalo pretočnost prometa in okrepilo povezljivost med različnimi oblikami javnega prevoza.

Na začasni avtobusni postaji bo stal tudi objekt s prometnim uradom in prodajnim mestom s petimi blagajnami, potniki pa bodo vozovnice lahko po novem vendarle kupili tudi z bančnimi karticami. Do zdaj je bilo na ljubljanski avtobusni vozovnice mogoče kupiti le z gotovino, na kar so prav tako letele mnoge kritike.

V neposredni bližini bosta potnikom na voljo Urbanomat in kartomat Slovenskih železnic, na severozahodnem delu pa bodo urejene omarice za prtljago in toaletni prostori. Potnikom bo na dveh lokacijah na voljo tudi 30 koles za izposojo v okviru sistema Nomago Bikes ter več stojal za parkiranje lastnih koles.

Selitev je del celovite prenove območja ljubljanske železniške postaje in urejanja novega sodobnega potniškega centra, ki ga spremlja še gradnja poslovno-stanovanjskega kompleksa Emonika.
Selitev je del celovite prenove območja ljubljanske železniške postaje in urejanja novega sodobnega potniškega centra, ki ga spremlja še gradnja poslovno-stanovanjskega kompleksa Emonika.
FOTO: Bobo

Nomago in Slovenske železnice bodo skupaj s partnerji v prihodnjih tednih javnost in potnike podrobneje seznanjali z dostopi do začasne avtobusne postaje, prometno ureditvijo, razporeditvijo peronov in vsemi najpomembnejšimi informacijami, povezanimi s selitvijo, so napovedali.

Selitev je del celovite prenove območja ljubljanske železniške postaje in urejanja novega sodobnega potniškega centra, ki ga spremlja še gradnja poslovno-stanovanjskega kompleksa Emonika. V okviru urejanja komunalne infrastrukture na območju trenutno poteka prenova Trga OF do križišča z Resljevo cesto, v nadaljevanju sledi še razširitev Masarykove ceste.

Na začasni lokaciji bo avtobusna postaja do izgradnje nove avtobusne postaje na severni strani osrednje železniške postaje ob Vilharjevi cesti. Nekdanje ministrstvo za naravne vire in prostor je gradbeno dovoljenje za postajo izdalo sredi lanskega novembra, a društvo za varstvo okolja in narave Alpe Adria Green (AAG) zaradi izdaje integralnega dovoljenja toži državo oz. ministrstvo, češ da v tovrstnih postopkih že vrsto let prihaja do kršenja predpisov.

Sodišče v tem sporu še ni odločilo, izvajajo pa v Slovenskih železnicah, ki bodo investitor v novo postajo, kljub temu že postopek izbora izvajalca.

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KOMENTARJI4

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Houdre
24. 07. 2026 12.50
Zabačeno
Odgovori
0 0
Darko32
24. 07. 2026 12.49
Kako lahko SLOVENSKE ŽELEZNICE kupujejo NOMAGO, če pa se financirajo iz proračuna in torej gre za prirejanje podatkov o finančnem stanju izključno zato, da kradejo denar iz proračuna.
Odgovori
0 0
tamiflu
24. 07. 2026 12.13
nikoli več srečanj pod uro
Odgovori
+3
3 0
SpamEx
24. 07. 2026 11.54
adijo postajica
Odgovori
+1
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