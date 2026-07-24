Ljubljanska avtobusna postaja se začasno seli na Masarykovo

Avtobusna postaja Ljubljana bo na začasni lokaciji potnikom ponudila sodobnejšo infrastrukturo, so v sporočilu za javnost navedli v Nomagu, ki je del skupine Slovenskih železnic. Začasna avtobusna postaja Ljubljana bo stala na območju dosedanjega parkirišča med tiri in Masarykovo cesto, in bo predstavljala pomemben del osrednjega potniškega vozlišča v prestolnici. Z njeno vzpostavitvijo bo po navedbah Nomaga zagotovljeno nemoteno delovanje avtobusnega prometa v času gradbenih del, hkrati pa bo omogočen nadaljnji razvoj območja okoli železniške postaje.

Avtobusna postaja Ljubljana FOTO: Bobo

Na novi lokaciji, ki je trenutno še v urejanju, bo skupaj 46 avtobusnih peronov, od tega jih bo sedem namenjenih zgibnim avtobusom. Skupno število peronov se bo v primerjavi s sedanjo lokacijo, ki je že leta deležna številnih kritik o njeni neprimernosti, povečalo za več kot polovico, kar bo po pričakovanjih upravljavca izboljšalo pretočnost prometa in okrepilo povezljivost med različnimi oblikami javnega prevoza. Na začasni avtobusni postaji bo stal tudi objekt s prometnim uradom in prodajnim mestom s petimi blagajnami, potniki pa bodo vozovnice lahko po novem vendarle kupili tudi z bančnimi karticami. Do zdaj je bilo na ljubljanski avtobusni vozovnice mogoče kupiti le z gotovino, na kar so prav tako letele mnoge kritike. V neposredni bližini bosta potnikom na voljo Urbanomat in kartomat Slovenskih železnic, na severozahodnem delu pa bodo urejene omarice za prtljago in toaletni prostori. Potnikom bo na dveh lokacijah na voljo tudi 30 koles za izposojo v okviru sistema Nomago Bikes ter več stojal za parkiranje lastnih koles.

Selitev je del celovite prenove območja ljubljanske železniške postaje in urejanja novega sodobnega potniškega centra, ki ga spremlja še gradnja poslovno-stanovanjskega kompleksa Emonika. FOTO: Bobo