Ljubljanska levinja išče družbo: bo našla novo ljubezen?

Dobro situirana levinja srednjih let, ki je pred kratkim ostala sama, išče partnerja ali par za preživljanje lepih trenutkov. To sporočilo so v svet pred kratkim poslali iz ljubljanskega živalskega vrta. Zgodbe živali so pogosto vredne, da bi o njih snemali nadaljevanke. Tudi zgodba levinje Čaje. Po smrti partnerja Maximusa je pripravljena na novo življenje. Toda, bo našla novo ljubezen, ali morda srečala osvajalca, s katerim bosta na bojni nogi?