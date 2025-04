Ljubljanska mestna svetnica izglasovala samo sebe

Ljubljanska mestna svetnica Nada Verbič je na seji Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja (KMVVI) Mestne občine Ljubljana glasovala za sklep, s katerim je postala članica sveta Javnega zavoda Lutkovno gledališče Ljubljana, je ugotovila protikorupcijskja komisija (KPK). "Pri tem pred glasovanjem ni prenehala z delom ter o okoliščinah ni pisno obvestila ostalih članov KMVVI in počakala na njihovo odločitev, s čimer se je znašla v nasprotju interesov," so pojasnili.

"Za obstoj nasprotja interesov sta bila izpolnjena oba pogoja: zasebni interes uradne osebe (v tem primeru članstvo v svetu javnega zavoda zaradi nepremoženjske in potencialne premoženjske koristi zanjo) in okoliščine (glasovanje o sami sebi), ki kažejo na to, da zasebni interes vpliva na nepristransko opravljanje javnih nalog uradne osebe," so še dodali.

V zagovoru je Verbičeva sicer vztrajala, da njena morebitna izločitev ne bi vplivala na izid glasovanja, saj so vsi preostali člani prav tako glasovali za omenjeni sklep. KPK ni prepričala, ugotovil je kršitev Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije ter mestni svetnici naložil 400 evrov globe in opomin. Na protikorupcijski komisiji ob tem poudarjajo, da mora biti uradna oseba v zvezi s svojo službo ali funkcijo pozorna na vsako nasprotje interesov in se mu je dolžna izogniti ne glede na to, ali vpliva na izid glasovanja ali ne.

Sklep je bil na dnevnem redu KMVVI že decembra 2023, preiskava KPK pa je na podlagi prijave stekla štiri mesece pozneje, torej natanko pred enim letom. Ugotovitve so pravnomočne, saj obravnavana oseba zoper njih ni vložila tožbe v upravnem sporu.