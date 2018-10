Dolina Triglavskih jezer in slap Savica ostajata last vseh

Okoljsko ministrstvo je sklenilo, da sta Dolina Triglavskih jezer in slap Savica javno dobro, zato ljubljanska nadškofija ne more postati njuna lastnica. V zameno so ji ponudili 185 tisoč evrov odškodnine, ki jo mora po zakonu plačati Slovenski državni holding. Oboji so se na odločitev ministrstva pritožili.