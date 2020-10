Ljubljanska občina del parcel okoli URI Soča prodala družbi DC Naložbe

Mestna občina Ljubljana (MOL) je del parcel okoli Univerzitetnega rehabilitacijskega inštituta (URI) Soča prodala družbi DC Naložbe, danes poroča Dnevnik . Na peti javni dražbi so kupili večje od dveh sklopov zemljišč. Parcele, ki skupaj merijo 6283 kvadratnih metrov, so kupili po izklicni ceni nekaj manj kot 2,58 milijona evrov.

Mol je to zemljišče dražil že večkrat, uspešen bil petič. Na prvih treh dražbah za zemljišče ni bila vplačana varščina. Nazadnje je bilo zemljišče na dražbi poleti, ko je sodelovala le družba Merkur Lifestyle, ki je sprejela izhodiščno ceno 2,58 milijona evrov. Čeprav so plačali 257.600 evrov varščine, pa v predpisanem roku z občino niso podpisali kupoprodajne pogodbe. Ker k podpisu pogodbe niso pristopili, je mestna občina zadržala celotno vrednost varščine.

Glede zemljišča okoli URI Soča se je MOL vrsto let dogovarjal z ministrstvom za zdravje. Državi so predlagali, da bi zemljišča zamenjal za stavbo v Ulici stare pravde, v kateri zdaj izvajajo dializo in deluje center za avtizem. A se ministrstvo za zdravje s to menjavo ni strinjalo.

Prodajo je ministrstvo poskušalo ustaviti tudi z vpisom zaznambe funkcionalnega zemljišča in predlogom za ugotovitev pripadajočega zemljišča h glavni bolnišnični stavbi URI Soča.