Ljubljanska občina z žrebom določila nove stanovalce neprofitnih stanovanj

V mestni hiši je potekal javni žreb, na katerem so določili 30 mladih, ki so dobili v najem neprofitna stanovanja.

Upravičencem bodo stanovanja dodeljevali postopoma. Prvih deset mladih se bo v novo stanovanjsko sosesko na Brdu lahko vselilo že prihodnji mesec, ostala stanovanja na različnih lokacijah v Mestni občini Ljubljana in na Vrhniki pa bodo vseljiva še letos in prihodnje leto.

Na razpis je prispelo 482 vlog, po njihovi preučitvi se je na listo upravičencev uvrstilo 339 prosilcev, so sporočili z MOL. "Ker to število presega število razpisanih stanovanj, je danes, skladno z določili Pravilnika o dodeljevanju namenskih najemnih stanovanj v najem mladim ter omenjenega javnega razpisa, potekal javni žreb za dodelitev stanovanj za vsako skupino posebej," so pojasnili.

ŽupanZoran Jankovićje ob tej priložnosti poudaril, da si bodo v Ljubljani še naprej prizadevali za zagotavljanje neprofitnih stanovanj čim širšemu krogu upravičencev. Poleg pravkar zgrajene nove soseske Brdo v naslednjih dveh letih načrtujejo še izgradnjo stanovanj na Rakovi Jelši, kjer bodo v dveh fazah zgradili skupaj 255 stanovanj, ter na območju Litijske in Pesarske ceste, kjer načrtujejo 97 stanovanj, je izpostavil. V soseski Zelena jama je predvidena gradnja 87 novih stanovanj, dodatno bodo z nakupom zagotovili še 88 novih, na Povšetovi ulici pa bo okrog 360 stanovanjskih enot. Na Jesihovem štradonu načrtujejo izgradnjo 44 stanovanjskih enot, za katere pričakujejo v kratkem tudi izdajo gradbenega dovoljenja. Na Cesti dveh cesarjev pa so prav tako že odkupili zemljišča, s katerih so očistili črno odlagališče, v roku dveh let pa bodo tam začeli graditi neprofitna stanovanja.

"Na Mestni občini Ljubljana bomo tudi v prihodnje z mislijo na mlade ustvarjali pogoje, ki jim bodo omogočali lažjo pot do samostojnosti," je sklenil župan Janković.