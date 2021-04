Ljubljanska občina za častna občana predlaga Spomenko Hribar in Petra Čeferina

Občinska komisija za priznanja, ki je obravnavala sedem vlog za podelitev naziva častni občan oziroma občanka, je v utemeljitvi za podelitev naziva Spomenki Hribarmed drugim zapisala, da je "intelektualka, ki je imela kar največji vpliv na globinske spremembe družbene, kulturne in vrednostne klime v Sloveniji od 80. let dalje". Kot so spomnili, je bila ena osrednjih osebnosti kroga Nove revije, "intelektualni in državljanski angažma pa jo je ob političnih spremembah v 90. letih katapultiral v politiko," v kateri je delovala kot poslanka "zadnje skupščine", ki je izpeljala demokratizacijo in osamosvojitev Slovenije.

V komisiji so izpostavili še na njen esej Krivda in greh, v katerem je opozorila na množične zločine povojnih pobojev. Slovenska družba ji po mnenju komisije dolguje tudi koncept sprave, "ki je temeljito spremenil našo zgodovinsko in etično zavest". Ta "uporniška, preroška in čista drža, spričo katere se je je prijel vzdevek 'slovenska Antigona', ostaja značilna za njeno kritično delovanje", med drugim piše v obrazložitvi.