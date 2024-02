Ljubljanska obvoznica bogatejša za najsodobnejši Petrolovi prodajni mesti

OGLAS

S tem je obeležila poseben mejnik v skoraj 80-letnici obstoja energetske družbe. Prodajni mesti sta bili zgrajeni v petih mesecih, po vseh najsodobnejših, energetsko učinkovitih ter okolju prijaznih smernicah. Gre za stičišče pestrega nabora izdelkov in storitev, gostinske ponudbe ter klasičnih in alternativnih goriv, s predpripravo za energenta prihodnosti LNG (utekočinjen zemeljski plin) in vodik.

Skupina Petrol v skladu z vizijo zasleduje cilj postati integriran partner v energetski tranziciji z odlično uporabniško izkušnjo. In za zagotavljanje primernega okolja za odlično uporabniško izkušnjo tudi na Petrolovih prodajnih mestih, so v začetku poletja 2023 začeli s celovito rekonstrukcijo prodajnih mest na Barju. Izvedba del je na obeh lokacijah potekala sočasno, vmes sta bili prodajni mesti zaprti. Po pet mesecev trajajoči obsežni rekonstrukciji in gradnji so 24. decembra 2023 najprej odprli prodajno mesto Barje – sever, v tem tednu pa še prodajno mesto Barje – jug na drugi strani ljubljanske obvoznice. Prodajni mesti Barje – sever in jug odsevata našo zavezo sodobnosti in inovacijam. Sta simbol naše ambicije, da postanemo vodilni ponudnik energetskih rešitev v regiji. Ne ponujata samo odlične uporabniške izkušnje, sta tudi primer Petrolove vizije, kako postati integriran partner v energetski tranziciji. Kot primera najsodobnejših prodajnih mest v tem delu Evrope, sta ta dva objekta manifestacija naše konkurenčnosti in inovativnosti. Ponosni smo, da s temi koraki ne le sledimo globalnim trendom, ampak jih aktivno soustvarjamo. Prodajni mesti Barje sta zgled, kako želimo, da bo v prihodnje videti celotna Petrolova razvejana prodajna mreža, ki v Sloveniji šteje več kot 300 prodajnih mest in v regiji Jugovzhodne Evrope skoraj še enkrat toliko, je ob odprtju prodajnih mest povedal Sašo Berger, predsednik uprave Petrola.

Petrol je del južne obvoznice že več kot 30 let. Leta 1990 sta bili namreč ob tej izjemno prometni cesti zgrajeni prvi prodajni mesti Barje – sever in jug, ki sta bili kasneje deležni manjših prenov. Dotrajana objekta smo sedaj nadomestili z novogradnjama, ki bosta po svoji velikosti, kakovosti, drugačnosti ter pestrosti ponudbe pozitivno izstopali v tem delu Evrope in na področju prodajnih mest postavili nove, višje standarde. Prenovljeni predajni mesti sta simbol in potrditev našega poslanstva, ki pravi, da želimo postati prva izbira za postanek na poti. Obenem pa smo z njima začrtali smer naše prihodnosti, je dejal Jože Smolič, član uprave. Uradno odprtje je bilo obenem tudi priložnost za spodbujanje družbene odgovornosti in zahvalo skupnosti, v kateri bosta prodajni mesti delovali. Ob tej priložnosti so v skladu z vrednotami skupine Petrol Javnemu zavodu Krajinski park Ljubljansko barje namenili finančno podporo za obnovo življenjskih prostorov plavčka na Ljubljanskem barju. To bo pomembno prispevalo k ohranjanju biotske pestrosti na tem območju.

Prodajno mesto prihodnosti Prodajni mesti ob južni ljubljanski obvoznici se ponašata s skoraj 1000 m2 velikim prodajnim prostorom, v katerem lahko stranke izbirajo med več kot 1400 izdelki in storitvami. Za zadovoljstvo strank skrbi ekipa 17 zaposlenih. Zasnova in gradnja sta potekali z mislijo na prihodnost. V neposredni bližini polnilnega parka je namreč prostor, kjer se bodo v prihodnosti umestili novi energenti – LNG in vodik, prostor pa je tudi za postavitev zmogljivih baterijskih hranilnikov.

Poseben prostor je na voljo voznikom električnih vozil. Pod nadstrešnico je namreč umeščen polnilni park s tremi ultra hitrimi polnilnicami. Energija za napajanje e-vozil celotnega prodajnega mesta bo v prihodnje prihajala iz sončnih panelov, ki bodo nameščeni na strehi prodajnega mesta. Pod 1300 m2 veliko nadstrešnico je postavljenih 48 točilnih mest s skupno kar 90 točilnimi ročkami, kjer stranke lahko točijo goriva iz družine Q Max, na voljo je tudi LPG in AdBlue, kot prvi Petrolovi prodajni mesti v Sloveniji pa bosta predvidoma od konca januarja zagotavljali tudi polnjenje CNG (stisnjen zemeljski plin). Parkirni prostor okoli prodajnega mesta lahko sprejme več kot 100 osebnih vozil in 40 tovornih vozil oz. avtobusov.

Prodajni mesti Barje – sever in jug odlikuje edinstvena gostinska ponudba, kjer se harmonično prepletajo različni ponudniki. Ob Petrolovi lastni blagovni znamki Fresh, sta tu tudi Marche in McDonald's, slednji z možnostjo naročila iz avtomobila. Iz udobja vozila in brez vstopa v prodajno mesto je strankam omogočen tudi alternativni način plačila goriva, neposredno pri točilnem mestu, in sicer s pomočjo aplikacije Na poti. Prav tako lahko stranke s pomočjo aplikacije opravijo nakup trgovskega blaga. S prenovo aplikacije pa bo obisk prodajnih mest, kot sta na Barju, postreglo z izboljšano wow uporabniško izkušnjo. Prostori za uživanje obrokov so načrtovani tako znotraj kot zunaj, z več kot 270 sedeži, ki zagotavljajo udobje in sprostitev. Poleg tega so mislili tudi na potrebe najmlajših obiskovalcev z otroškim igriščem na zunanjem delu, ki je namenjeno igri in razvedrilu.

